В ISW оценили вероятность повторного наступления РФ с севера и вступление Беларуси в войну против Украины

Риск повторного вторжения РФ в Украину из Беларуси оценивается как низкий, но возможный. Прямое же участие Минска в войне - очень маловероятно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Как доказательство, аналитики приводят заявление командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева от 14 января о том, что нынешнее соотношение действующих на севере украинских сил является достаточным для стабилизации границы.

"Наев добавил, что резервы Украины могут передислоцироваться в ответ на усиление угрозы со стороны Беларуси", - указывают в отчете ISW.

Кроме этого, специалисты отмечают, что украинский Генштаб в очередной раз проинформировал, что по состоянию на 14 января не замечал формирования ударной группировки российских войск на территории Беларуси.