В ISW оценили последствия атаки на Крымский мост для логистики оккупантов на юге Украины

Вчерашняя атака на Крымский мост, в результате чего автомобильное движение было полностью нарушено, способна ухудшить логистику российских оккупантов на юге Украины во время контрнаступательных действий ВСУ.

К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

После взрывов на мосту, который соединяет материковую РФ с временно оккупированным украинским полуостровом, российские власти обвинили спецслужбы Украины в нанесении утром 17 июля беспилотного надводного удара по объекту.

На видеозаписи последствий видно, что один пролет дороги моста через Керченский пролив обрушился, а другой пролет получил повреждения, но остался целым.

Министерство транспорта РФ тогда заявило, что удары не повредили ни железнодорожный мост, ни опоры автомобильного моста, а железнодорожное движение через мост возобновилось через несколько часов после удара.

Российские оккупационные "власти" перенаправили интенсивное гражданское движение из захваченного Крыма на территорию РФ через оккупированные южные районы в Украине, а российские источники рассказывали об обширных пробках в Джанкойском районе полуострова и подконтрольной интервентам территории в Херсонской области в сторону Мелитополя.

В отчете отмечается, что российские "туристы", бегущие из оккупированного Крыма, вероятно, усугубили движение и, скорее всего, помешали российской логистике из Крыма в "тыловые районы" на территории Запорожской и Херсонской областей.

Оккупационные "власти" попросили гражданских лиц рассмотреть альтернативные пути эвакуации, чтобы "смягчить насущные проблемы с дорожным движением".

Пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отказался комментировать причастность страны к инциденту.

При этом, как ранее заявляли украинские официальные лица и аналитики ISW, мост через Керченский пролив и военные районы в оккупированном Крыму являются законными военными целями для Сил обороны Украины в их защите от полномасштабного вторжения РФ и попыток Кремля захватить наше государство.

Ключевые выводы:

Российские и оккупационные "власти", похоже, заняты смягчением последствий нападения, а не использованием инцидента для массированных информационных атак с риторическими интонациями.

Реакция российских "военкоров" на атаку на мост через Керченский пролив в значительной степени подвергла критике российские власти за неспособность обеспечить безопасность моста.

ЧВК "Вагнера" продолжает подготовку к установлению постоянного присутствия в Беларуси.

РФ продолжает попытки реорганизовать свой аппарат внутренней безопасности после вооруженного восстания "вагнеровцев".

Украинские войска продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта на фоне активизации российских наступательных операций вдоль границы Харьковской и Луганской областей 17 июля.

Войска РФ вели активные наступательные действия на линии Купянск - Сватово и, вероятно, добились незначительных тактических успехов на этом направлении.

Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки к юго-западу и югу от Кременной, вокруг Бахмута и вдоль линии Авдеевка - Донецк.

ВСУ продолжили контрнаступательные действия в районе Бахмута и продвинулись в районе Донецко-Запорожской административной границы.

Войска РФ провели ограниченные контратаки на западе Донецкой области.

Российские источники утверждали, что ВСУ продолжали якобы безуспешные наземные атаки в районе Орехова на западе Запорожской области.

Российское оппозиционное издание "Верстка" сообщило, что с начала войны власти РФ уволили по меньшей мере восемь военачальников, не назначив их повторно на новые должности, что в значительной степени соответствует предыдущим оценкам ISW.

Российские оккупационные "власти" продолжают искусственно увеличивать количество граждан РФ на временно захваченных территориях Украины в преддверии сентябрьских региональных выборов.

Атака на Крымский мост

Напомним, ночью 17 июля на Крымском мосту снова прогремели взрывы. Как выяснилось позже, их причиной была атака.

По информации источников РБК-Украина в Службе безопасности Украины, ее организовали сотрудники СБУ вместе с Военно-морскими силами. Мост атаковали с помощью надводных дронов.

Автомобильное движение по мосту в результате удара было полностью нарушено. Позже вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Россия хочет полностью восстановить автомобильное движение по Крымскому мосту после атаки до 1 ноября.

Более подробно об атаке можете узнать в материале РБК-Украина.