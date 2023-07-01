В ISW оценили возможность российского теракта на ЗАЭС

Россияне, скорее всего, не станут намеренно создавать аварию на Запорожской АЭС, не смогут ведь контролировать ее последствия. Однако опыт с Каховской ГЭС показывает, что оккупанты могут прибегнуть и к такому теракту.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, последствия теракта на ЗАЭС для россиян могут быть хуже, чем проблемы с контрнаступлением для ВСУ, поэтому РФ, вероятно, продолжит политику угроз ядерной катастрофой.

"Однако возможное разрушение Россией плотины Каховской ГЭС также негативно сказалось на российских силах, и нельзя исключать возможные российские планы саботажа на ЗАЭС", - отметили в ISW.

Согласно анализу Института, в случае теракта РФ может прибегнуть к трем сценариям:

Сбросить облученную воду из ЗАЭС в Каховское водохранилище, чтобы помешать украинскому переходу через уже в значительной степени осушенное водохранилище.

Создать радиоактивный шлейф, чтобы покрыть большую территорию на юге Украины, хотя реакторы спроектированы таким образом, чтобы это было сложно сделать.

Вызвать аварию с небольшим радиусом, чтобы предотвратить наступление ВСУ вблизи самой ЗАЭС.

"Ни один из этих вариантов не дает большей военной выгоды для российских войск, чем возможные последствия, которые они могут создать", - подчеркнули аналитики.

Кроме этого, РФ прибегает к привычной политике обвинения Украины в своих намерениях. Так в ISW прокомментировали слова главы МИД РФ Марии Захаровой, заявившей о якобы подготовке Украины к атаке на ЗАЭС.

"Абсурдные соображения Захаровой типичны для информационных операций Кремля о якобы угрозах безопасности ЗАЭС. Кремль регулярно прибегал к угрозам ядерной эскалации и предупреждал об угрозах для ЗАЭС, созданных в основном Россией, в попытках оказывать давление на Украину, чтобы она сдержала свои военные действия и предотвратила дальнейшее Украины Западом", - отметили в ISW.

В итоге аналитики отмечают, что создание угрозы аварии на ЗАЭС может использоваться Россией для устрашения Украины с целью остановить контрнаступление на юге, а также для давления на Запад перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

Основные выводы:

30 июня украинские войска вели контрследующие операции как минимум на трех участках линии фронта.

30 июня украинский главнокомандующий генерал Валерий Залужный заявил, что украинские силы продолжают наступление на востоке и юге Украины, невзирая на отсутствие необходимых ресурсов.

Российское информационное пространство неадекватно реагирует на неспособность российских военных вытеснить небольшой украинский отряд с восточного (левого) берега Херсонской области.

Украинская разведка сообщила, что российские войска и официальные лица постепенно покидают Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), возможно, в рамках подготовки к умышленной аварии на объекте.

Маловероятно, что российские силы вызовут умышленную "аварию" на ЗАЭС, и Россия, вероятно, продолжит использовать угрозу умышленного радиационного инцидента, чтобы попытаться сдержать украинские контрследующие действия и поддержку Украины накануне саммита НАТО.

Сообщается, что группа "Вагнера" по-прежнему активно набирает персонал в России, хотя неясно, подписывают ли новобранцы контракты "Вагнера" или военные контракты с МО.

Сообщается, что группа "Вагнера" будет управлять тремя крупными полевыми лагерями в Беларуси, а белорусский блоггер сообщил, что персонал боевиков в скором времени будет направлен в Осиповичи в Беларуси.

Связанное с Кремлем новостное агентство сообщило, что группа "Вагнера" продолжит работу в Африке, хотя подробности ее операций остаются неясными.

Сообщается, что основатель "Вагнера" Евгений Пригожин распустил свою местную медиакомпанию "Патриот".

Российские и украинские войска продолжали вести бои на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Украинские силы продолжали контратаки и, как сообщается, добились некоторых успехов в районе Бахмута.

Украинские и российские войска продолжали боевые столкновения на линии Авдеевка-Донецк и по состоянию на 30 июня украинские войска продвинулись вперед.

Украинские силы продлили контрнаступательные действия на западе Запорожской области и на административной границе Донецкой и Запорожской областей.

Российские власти продолжают усилия по улучшению денежного и образовательного льгот для военнослужащих, чтобы сохранить лояльность и стимулировать военную службу.

Российское официальное лицо и оккупационные власти пытаются объяснить депортацию украинских детей в Россию.

Угроза теракта в ЗАЭС

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что россияне готовятся к теракту на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. А глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщал, что оккупанты заминировали ставок-охладитель на станции.

После этого в разведке несколько раз напоминали о планах россиян, а недавно сообщили, что они сокращают присутствие на станции.

Детальнее о том, зачем Россия заменяла ЗАЭС и какова вероятность катастрофы - читайте в материале РБК-Украина.

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