ISW: Кремль использует белорусскую промышленность для затяжной войны

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве 17 февраля, что аэрокосмическая промышленность Беларуси готова производить штурмовики Су-25 для вооруженных сил РФ при поддержке передачи российских технологий.

Лукашенко также заявил, что Беларусь на 100 процентов выполняет неуказанные соглашения о сотрудничестве в области обороны и безопасности, о которых Беларусь и Россия договорились "три месяца назад".

Аналитики считают, что дополнительные Су-25 не являются решающим фактором для успеха долгосрочных военных действий России.

Несмотря на заявления Лукашенко, Кремль может реквизировать белорусские заводы и переоборудовать их для производства критической техники, в которой нуждаются российские военные.

Россияне также могут попытаться перепрофилировать заводы, которые в настоящее время задействованы или приспособлены для производства Су-25 и грузовиков.

Ранее ISW оценила, что российские войска начали использовать белорусские полигоны и инструкторов для обучения мобилизованных россиян, чтобы компенсировать ухудшившиеся учебные возможности России.

"Кремль, по-видимому, аналогичным образом включает элементы белорусского ОПБ, чтобы увеличить производство российской обороны, в то время как Путин стремится активизировать российскую промышленность для поддержки войны с Украиной", - говорится в отчете ISW.

Лукашенко подтвердил, что Беларусь реализовала больше программ интеграции Союзного государства, что свидетельствует о прогрессе в проводимой Кремлем кампании неуклонного давления с целью формализовать российско-белорусское Союзное государство на протяжении десятилетий.

По оценке ISW, Лукашенко, вероятно, платит за свой отказ от более серьезного требования Путина о присоединении белорусских войск к вторжению в Украину, делая небольшие уступки, которые он годами блокировал каменной стеной.

"Запоздалые уступки Лукашенко свидетельствуют о решимости Лукашенко не допустить непосредственного участия белорусских войск в войне с Россией", - считают эксперты.

В то же время аналитики подчеркивают, что успехи Кремля в Беларуси подчеркивают, что империалистические амбиции Путина выходят за пределы Украины и что сдерживание российской угрозы требует постоянного внимания со стороны Запада.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что глава белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что мобилизацию в Беларуси не объявляли и объявлять не планируют, поэтому "белорусы могут быть спокойны". При этом он не скрывал, что к войне в РБ все-таки готовятся.

Кроме того, он также рассказал о готовности вступить в войну против Украины в случае нападения на его страну.

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