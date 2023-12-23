В ISW говорят о "большой обеспокоенности" в РФ из-за сбития трех Су-34 возле Крынок
Сбитие Силами обороны Украины сразу трех истребителей-бомбардировщиков Су-34 российских оккупантов вызвало в стране-агрессоре значительную обеспокоенность. Там озабочены возможным усилением возможностей ПВО ВСУ на южном направлении.
Об этом рассказали аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина, ссылаясь на новый отчет ISW.
"Сообщается, что Воздушно-космические силы (ВКС) России потеряли три штурмовика Су-34 на юге Украины в период с 21 по 22 декабря", - говорится в публикации.
Информацию о сбитии в эту пятницу трех самолетов украинскими военными на южном направлении подтвердили в российских ВВС.
Вместе с тем российские "военкоры" утверждают, что украинская ПВО сбила эти Су-34 в Херсонской области в районе Крынок.
"Российские "военкоры" отреагировали на единичный инцидент большой озабоченностью относительно возможностей противовоздушной обороны ВСУ на юге Украины", - сообщается в отчете
Также аналитики ISW напомнили, что перед этим российские захватчики потеряли два вертолета Ми-8, бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35 "во время инцидента" в Брянской области 13 мая 2023 года. Тогда реакция в РФ относительно возможностей ПВО ВСУ была схожей.
Избиение тех Су-34 окупантов на южном направлении
Напомним, 22 декабря украинские защитники смогли уничтожить на юге страны сразу 3 российских истребителя-бомбардировщика Су-34.
После этого спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о том, что это - одни из новейших бортов на вооружении армии РФ. С помощью таких самолетов оккупанты наносят удары авиационными бомбами и ракетами.
Кроме того, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что наша ПВО долго "охотилась" за этими Су-34.
В вечернем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что уничтожение ПВО ВСУ трех Су-34 интервентов является напоминанием российским летчикам, что Украина ответит каждому убийце-оккупанту.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.