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ISW не фиксировал продвижение ВСУ в Курской области 31 августа

Воскресенье 01 сентября 2024 05:39
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ISW не фиксировал продвижение ВСУ в Курской области 31 августа Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В субботу, 31 августа, украинские силы продолжали проводить атаки в Курской области РФ, однако подтвержденных наступлений не последовало.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Российские источники утверждали, что украинские силы проводили атаки:

  • юго-западнее Коренева в районе Комаровки и Краснооктябрьского;
  • к югу от Коренево в районе Снагоста;
  • восточнее Коренева в районе Матвеевки и Кременного;
  • северо-западнее Суджи в районе Бахтинки и Малой Локни;
  • к северу от Суджи в районе Камышевки и Кириевки;
  • северо-восточнее Суджи в районе Нечаева и Мартыновки;
  • к югу от Суджи в районе Плехово;
  • юго-восточнее Суджи в районе Бирки и Черкасской Конопельки.

Некоторые российские блогеры утверждали, что российские войска вытеснили украинские войска из Нижней Паровой (к северо-востоку от Суджи), тогда как другой блоггер утверждал, что поселение является спорной "серой зоной".

Российские источники утверждали, что российские войска вернули себе 1,5 километра территории у Коренева и вытеснили украинские войска из Нечаева.

Украинские силы беспилотных систем сообщили, что украинские беспилотные системы и реактивная артиллерия провели совместную миссию и поразили российскую понтонную переправу через реку Сейм, вероятно, в районе Глушково.

Сообщается, что подразделения отряда «Каштан» (чеченский спецназ Ахмат), отряда Арбат (русский добровольческий корпус), 1427 мотострелкового полка (территориальные войска) и неуказанные осетинские добровольческие подразделения действуют вблизи Нечаева. Сообщается, что в Курской области действуют подразделения 810-й бригады морской пехоты (Черноморский флот), 11-й и 83-й воздушно-десантных бригад (ВДВ), 56-го полка ВДВ (7-я дивизия ВДВ) и отряда Шир ( Российский добровольческий корпус).

ISW не фиксировал продвижение ВСУ в Курской области 31 августа

По последним данным, под контролем украинских бойцов 100 населенных пунктов российского региона , были взяты в плен 594 военнослужащих Российской Федерации.

Согласно данным ISW, российское военное командование, возможно, передислоцировало ограниченные подразделения, предназначенные для усиления наступательной операции на Покровском направлении, для защиты от украинского вторжения в Курскую область. А значит, оперативное давление от украинского вторжения в Курскую область влияет на российские операции во всех секторах.

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