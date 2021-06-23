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Винищувачі США двічі піднімалися в повітря над Гаваями через військові навчання Росії

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Гаваї, Середа 23 червня 2021 21:33
Винищувачі США двічі піднімалися в повітря над Гаваями через військові навчання Росії Фото: винищувачі США двічі піднімалися в повітря над Гаваями через військові навчання Росії (commons wikimedia.org фото User Rulexip)
Автор: РБК-Україна

Винищувачі Військово-Повітряних сил Сполучених Штатів двічі пролітали над Гаваями в якості запобіжного заходу проти російських бомбардувальників, які тренуються в регіоні. Військова техніка РФ була занадто близько до американських ППО.

Про це повідомляє ABC News.

Офіційний представник оборонного відомства США повідомив, що 13 і 18 червня F-22 Raptors були відправлені на патрулювання з об'єднаної бази Перл-Харбор-Хікем поблизу Гонолулу у зв'язку з масштабними російськими військовими навчаннями, що проходили біля узбережжя Гавайських островів.

Офіційний представник оборонного відомства США повідомив ABC News, що російські літаки підійшли не ближче, ніж на 240 кілометрів до узбережжя Гаваїв.

Другий представник оборонного відомства США повідомив, що російські бомбардувальники навіть не входили в розпізнавальну зону ППО. Тому F - 22 не перехоплювали російські військові літаки, а були відправлені в повітря в основному в якості запобіжного заходу на випадок, якщо вони перетнуть зону ППО, яка сама по собі була б захистом від їх проникнення в територіальний повітряний простір США.

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Гавайи истребители Сполучені Штати Америки Російська Федерація
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