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Винищувачі супроводили пасажирський літак в аеропорт Лондона після повідомлення про загрозу

Автор: Инна Собора

Двоє пасажирів заарештовані

Два винищувачі Typhoon супроводили пасажирський літак в лондонський аеропорт Станстед після повідомлення про потенційну загрозу. В туалеті лайнера були знайдені "підозрілі предмети".

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Про це повідомляє Daily Mail.

Капітан літака повідомив про загрозу британській владі. Після цього винищувачі піднялися в небо для супроводу повітряного судна.

Відзначається, що поліція заарештувала двох чоловіків за підозрою в тероризмі. 34-річний чоловік з Кувейту і 48-річний чоловік з Італії були затримані в аеропорту Лондона.

Пасажири на борту говорять, що літак був оточений озброєною поліцією з поліції Ессекса після того, як він під'їхав до ізольованої частини аеропорту. Винищувачі кілька разів облетіли аеропорт, перш ніж пасажирський літак приземлився на місці.

Раніше в Індії пасажирський літак авіакомпанії Air India Express зі 191 людиною на борту викотився за межі посадкової смуги, є жертви.

РБК-Україна писало, що в американському штаті Юта розбився малий пасажирський літак, загинули чотири людини.

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