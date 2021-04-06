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Винищувачі НАТО сім разів за тиждень піднімали через російські літаки

Автор: Инна Собора

Винищувачі НАТО сім разів піднімалися в повітря для ідентифікації та супроводу військових літаків Російської Федерації в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Перехоплення літаків проходило в період з 29 березня по 4 квітня

Про це повідомили у прес-службі Міноборони Литви.

У більшості випадків авіація НАТО піднімалася в повітря через військові літаки РФ з відключеними транспондерами. Тільки з одиницями вдалося налагодити радіозв'язок.

Найбільшу кількість вильотів - три рази за день - відбулося 31 березня. В той день винищувачі загону повітряного патрулювання перехопили один Іл-20, що летів з Калінінграда на материкову частину Росії з вимкненим бортовим транспондером, підтримуючи радіозв'язок, без плану польоту.

Також винищувачі НАТО перехопили два Су-27, що летіли в та з Калінінграда, без використання бортових транспондерів, без підтримки радіозв'язку і без плану польоту. Військово-повітряні сили НАТО перехопили один Ту-134, який летів з материкової частини Росії в Калінінград з включеним бортовим транспондером, підтримуючи радіозв'язок, без плану польоту.

31 березня винищувачі НАТО перехопили один Іл-20, що летів з материкової частини Росії в Калінінград без використання бортового транспондера, підтримуючи радіозв'язок, і без плану польоту.

Раніше винищувачі Королівських повітряних сил Британії підняли з військового аеродрому на краю міста Лоссимут для перехоплення двох російських протичовнових літаків Ту-142.

РБК-Україна писало, що винищувачі НАТО перехопили бомбардувальники Росії над Чорним морем.

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