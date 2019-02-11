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Винищувачі НАТО здійснять тренувальні польоти над Естонією

Новини » Політика    11.02.2019 - 01:58
Винищувачі НАТО здійснять тренувальні польоти над Естонією
Фото: німецький винищувач (з відкритих джерел)

Винищувачі ВПС Німеччини охороняють небо над країнами Балтії з кінця серпня

Винищувачі Військово-повітряних сил Німеччини Eurofighter на цьому тижні по робочих днях будуть здійснювати тренувальні польоти на низькій висоті в повітряному просторі Естонії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання ERR.

Сили оборони Естонії повідомили, що польоти будуть відбуватися на висоті не менш 152 метрів далеко від населених пунктів.

Наголошується, що винищувачі ВПС Німеччини охороняють небо над країнами Балтії з кінця серпня, вони базуються на авіабазі в Эмари.

Другий бере участь в місії авіазагін дислокується на авіабазі в Шяуляе.

За рішенням Північноатлантичної ради, повітряні сили країн НАТО в порядку ротації охороняють повітряний простір Естонії, Латвії і Литви з 29 березня 2004 року, з моменту їх вступу в НАТО.

 

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