В истории было неоднократно. Ученый объяснил, влияет ли война на гены человека

Как объяснил ученый, гены не меняются во время войны, эпидемии или голода, но пропорция генов в популяции может измениться.

"И если действительно пофантазировать, то можно представить, что определенных генетических черт, которые сейчас подпадают под уничтожение или под лимитацию размножения из-за войны, может стать меньше", - отметил он.

Генетик подчеркнул, что пока неизвестно, будут ли условные генетические маркеры "храбрости" или "неосмотрительности" теряться в ходе военных действий. Люди с определенными генами в нашей популяции могут теряться, а в следующем поколении таких черт может быть меньше.

"Надо понимать, что и вклад генетики в храбрость или опрометчивость так же нужно исследовать. Однако факт селекции в истории мы наблюдали многократно", - подчеркнул Коляда.

Еще один момент - это вероятная передача будущим поколениям определенных последствий войны, например, стресс. Ученый отметил, что в таком случае не нужно искать корни в генетике. Поточу что последствия стресса или культурных событий могут передаваться и без генетики - воспитанием, обучением.

"Этот вопрос хорошо исследован на примере Холокоста. Там долго искали генетические последствия. Их найти не получилось, но израильским авторам удалось предложить целых пять теорий передачи такого влияния на психологический портрет человека. Влияния именно на то, что родители или предки пережили из-за трагедии", - объяснил генетик.