История Вадима Сухаревского: командира, который изменил роль дронов в войне

"Мы изменили правила войны", — эти слова полковника Вадима Сухаревского с псевдонимом "Барсук" являются не оценкой последствий какого-то явления в украинском войске, а констатацией успешно выполненной задачи. "Барсук" является одним из командиров, который формулирует, внедряет и испытывает во время боя собственные правила.

В 2024 году он стал первым командующим Сил беспилотных систем - нового рода войск ВСУ, не имеющего аналогов в мире. Это структура, которая сделала возможными и осуществила десятки точечных ударов по авиабазам, складам вооружения, НПЗ и другим объектам в глубине российской территории.

За кулисами каждой такой операции есть нечто значительно масштабнее просто эффективного дрона. За ними стоит система, идея, команда. И человек, который взял на себя ответственность все это построить.

Технология как оружие и стратегия

Последние редакции учебников по истории и даже по военному делу уже не актуальны в плане получения знаний о войне. Для артиллерии мобильность теперь важнее мощности, доминирование авиации отошло в прошлое, а самым результативным точным оружием стали беспилотные коптеры. Гонка вооружений идет вокруг радиоэлектронной борьбы, а для новых рекрутов умение паять электронику так же важно, как копать окоп и чистить оружие.

Вадим Сухаревский был одним из первых, кто заглянул дальше технологической сложности и стоимости дронов и увидел в них возможность. Даже больше: новую логику ведения войны. В его понимании война является средой выполнения задач, которую надо перепрограммировать. В условиях противостояния России официального языка программирования — то есть, правил и установок — ждать не было времени, поэтому он начал писать его сам.

"Дрон - это не просто аппарат. Это инструмент асимметрии. Он позволяет более слабому бить более сильного. И бить там, где сильный не ожидает", — подчеркивает Сухаревский.

Первый выстрел войны

Вадим Сухаревский родился в Берегово Закарпатской области. Служил в десанте, учился во Львовском институте Сухопутных войск, участвовал в миротворческой миссии в Ираке. Но его настоящая биография началась 13 апреля 2014 года.

Когда в Славянске появились "зеленые человечки", и украинские военные колебались, - Сухаревский не колебался. Его приказ открыть огонь на поражение был первым боевым контактом ВСУ с российскими силами в войне, которая длится уже 11 лет, и к тому же прямым нарушением приказа высшего руководства. Сегодня его называют человеком, который изменил ход истории.

В 2016-м Сухаревский возглавил 503-й батальон морской пехоты, который в то время был обеспечен всем необходимым, кроме самого важного: боеспособности. За два года под его руководством батальон стал образцовым.

"Десантник отдыхает, когда бежит", — говорил "Барсук" своим новым бойцам. И еще распространял свою собственную доктрину, единственную, оказавшуюся действенной против террористических группировок РФ: "Видишь врага — стреляй".

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году Вадим Сухаревский был назначен командиром 59-й мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Бригада находилась в сложном состоянии; усталость, истощение, дезорганизация и психологическая апатия после первых потерь были едва ли не более тяжелым бременем для подразделения, чем дефицит техники.

"Бригада не нуждалась в мотивационном лозунге. Она нуждалась в возвращении контроля, ритма, дисциплины. И главное — уважения к собственной силе", — объяснял Сухаревский.

Поэтому его первые решения на новой должности касались не боевых операций, а налаживания рутины. Четкий режим дня, новая система дежурств, ротационные графики, личные разговоры с бойцами, отмена "бумажных фильтров" и возвращение фокуса на боевую подготовку дали неожиданный для многих замечательный результат.

Сухаревский не просто навел порядок — он изменил тон командования. Бригада стала эффективной, поскольку вклад каждого бойца был оценен по достоинству, а вклад командира — очевиден. Сухаревский был со своими подчиненными на каждом этапе, от инструктажей до ротаций на передовую.

"Командир - это не только должность, это доверие. Если тебя не слышат — ты не командир. Если тебя ждут на позиции - значит, ты там нужен", — говорит Сухаревский.

14 ноября 2022 года именно бойцы 59-й бригады под командованием Сухаревского вошли в освобожденный от оккупации Херсон. Это стало подтверждением превращения подразделения в надежную боевую единицу, способную выполнить самые сложные задачи.

Силы беспилотных систем: как создают войска будущего

В 2023 году стало очевидным, что война входит в новую фазу. Беспилотники из средства для корректировки артиллерийского огня превратились в критически важное оружие для боев на фронте. А уже в 2024 году Украина успешно атаковала ими стратегические объекты в глубине РФ, ломала логистику, уничтожала склады, авиабазы, НПЗ. Оставалась одна проблема, а именно отсутствие централизованного механизма стандартизации, планирования, обеспечения и управления такими операциями. Если проще — отсутствие четкого стратегического руководства.

В июне 2024 года президент Владимир Зеленский подписал указ о создании отдельного рода сил — Сил беспилотных систем (СБС). Впервые в истории Украины (и впервые в мире) безэкипажная военная техника получила официально определенное применение, статус, командную структуру и уникальную задачу.

Когда Вадима Сухаревского пригласили в Офис президента, он ожидал формальность — возможно, государственную награду, возможно, социальный вопрос, давно отложенный.

"Я думал, скажут: 'Вот тебе орден'. А сказали: 'Возглавишь войска, которых еще не существует'. Я лишь спросил: 'Когда начинать?'" — вспоминает Сухаревский.

Ему поручили развернуть с нуля новую военную силу. Без предыдущего аналога, без готовой структуры, без прецедента в НАТО или Израиле. Однако с четкой целью: создать систему, которая сделает Украину технологически сильной и непредсказуемой для врага.

"Барсук" справился с задачей. За первые девять месяцев работы СБС то, что до полномасштабного вторжения звучало как наивный футуризм, стало ежедневной боевой практикой.

Большое влияние малой техники

"Раньше дроны воспринимали как вспомогательный инструмент. Что-то, что можно применить на уровне подразделения, как разведку или удар по отдельной цели. А сейчас это отдельный род войск. И он осуществляет не поддержку, а стратегические задачи", — подчеркивает Вадим Сухаревский.

Применение беспилотников перестало быть приложением к традиционной армии и стало основой логики современной войны. То, что раньше было "глазом в небе" или просто управляемой бомбой, сейчас является инструментом нанесения ударов на расстоянии до двух тысяч километров, вмешательства в логистику противника, нарушения его ритма в глубоком тылу и парализации оперативного планирования. Это способ дать дешевый, эффективный ответ на применение систем, которые стоят в сотни раз больше и требуют обученного персонала, дополнительного прикрытия и квалифицированного обслуживания.

Сухаревский отмечает: если раньше противник готовился к атаке, сегодня он вынужден готовиться к неизвестному. ПВО больше не сдерживает угрозу, а реагирует на нее, причем часто неорганизованно и неэффективно.

Российская армия вынуждена отказываться от планов обороны и строить ее там, где на нее давит украинский дрон. И даже Черноморский флот, который когда-то претендовал на контроль над югом, сегодня может лишь прятаться в портах не только от ракет, но и от безэкипажных катеров.

"Мы не просто уменьшили влияние врага, — подытоживает командующий СБС, — мы изменили саму точку опоры в этой войне".

Воздух, море, автономия

СБС двигаются еще дальше и развивают наземные автономные платформы, которые сами находят цель, обходят препятствия и наносят поражения, и морские системы, несущие тяжелое вооружение и действующие как полноценные флотилии без команды.

В 2025 году командующий продолжил развитие СБС, инициировав создание 9-й бригады беспилотных систем — отдельного ударного формирования, которое должно стать мобильным и высокоточным инструментом давления на глубокие тыловые цели противника. Это не просто расширение структуры, а переход к формированию полноценного "ударного кулака" в беспилотной войне.

По словам Сухаревского, в следующей большой войне, где бы она ни состоялась, один рой дронов будет воевать с другим, а люди будут только наблюдать и корректировать.

"Мы доказали, что страна без флота может уничтожить флот, страна почти без авиации - парализовать авиабазы. И что дроны — это не просто оружие. Это новая валюта безопасности", — говорит он.

Такая формулировка не лишена смысла. Дроны, все их разновидности, из технического средства в руках военных переросли в политический фактор, инструмент сдерживания и рычаг на стратегическом уровне. Их влияние измеряется уже не в килограммах взрывчатого вещества, а в геополитических последствиях.

Практики, которые сегодня внедряют Силы беспилотных систем, уже привлекают внимание военных аналитиков в странах НАТО, Израиле, Японии и других государствах, системно переосмысливающих характер современной войны.

Они изучают опыт Украины как источник прикладных решений, от тактики роев дронов до оперативного мышления, основанного на данных, скорости и асимметрии. Поле боя в Украине является ведущей военной лабораторией, в которой прямо сейчас проходит проверку теория боевого применения подразделений XXI века.

Война продолжается - ежедневная, сложная, переменная. И пока никто не может сказать, сколько еще она отнимет времени и сил. Но уже сейчас очевидно: Силы беспилотных систем Украины являются чем-то большим, чем результатом приспособления украинской армии к фронтовым реалиям. Это скорее сила, способная изменить эти реалии в свою пользу.

То, что сейчас рождается в украинских штабах и мастерских, в подразделениях и лабораториях, завтра станет темами учебных программ в штабах НАТО. И под этим опытом будет не только имя командующего, но и коллективная подпись поколения, которое сделало невозможное — и сделало это хорошо. Потому что инновации в сфере беспилотной техники не для имиджа. Они — для выживания. Для того, чтобы остаться в игре, выдержать темп, перевесить качественно там, где меньше численно. И победить.