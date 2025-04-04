История создания НАТО. Как и для чего основали Североатлантический альянс

Принципы функционирования Североатлантического альянса (НАТО) были официально заложены 4 апреля 1949 года. Именно тогда был подписан Североатлантический договор, известный также как Вашингтонский.

Подробнее о предпосылках создания и основании Альянса, его нынешней деятельности и составе, а также отношении Украины с НАТО - читайте в материале РБК-Украина ниже.

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Предпосылки создания Североатлантического альянса

В целом считается, что Организация Североатлантического договора (Североатлантический альянс или НАТО) была создана с целью противостояния советской угрозе. Однако были для этого также и другие причины.

Несмотря на победу над фашистской Германией в 1945 году, последствия Второй мировой войны были крайне опустошительными для большинства стран Европы:

во время конфликта погибло почти 36,5 млн европейцев (19 млн из них - гражданские);

лагеря беженцев и пищевые пайки стали для людей нормой;

детская смертность достигала кое-где уровня "один из четырех";

по обгоревшим остаткам некогда крупных городов бродили миллионы сирот и людей, оставшихся без крова.

Между тем для правительств европейских стран существовала реальная угроза со стороны коммунистов, которых поддерживал (часто - тайно) Советский Союз (так, например, в феврале 1948 года Коммунистическая партия Чехословакии свергла демократически избранное правительство страны).

Позже, в ответ на демократическую консолидацию Западной Германии, СССР осуществлял блокаду Западного Берлина (находившегося под контролем союзнических сил), пытаясь укрепить свое влияние над немецкой столицей.

Учитывая вышесказанное, создание Альянса должно было служить трем основным целям:

сдерживание советского экспансионизма;

предотвращение возрождения националистического милитаризма в Европе путем обеспечения мощного присутствия на континенте стран Северной Америки;

содействие европейской политической интеграции.

Основание Организации Североатлантического договора

В этот период истории США отказались от политики дипломатического изоляционизма. Приобщившись к различным программам помощи, они способствовали, прежде всего, экономической стабилизации Европы.

В то же время европейские государства нуждались в гарантиях безопасности (чтобы начать диалог и взаимную торговлю). Поэтому военное сотрудничество пришлось развивать параллельно с процессом экономических и политических преобразований.

В целом началом процесса создания оборонного союза стран Запада можно считать встречу в Брюсселе 4 марта 1948 года представителей Бельгии, Великобритании, Люксембурга, Нидерландов и Франции.

На ней речь шла об англо-французском предложении разработки договора о взаимной помощи.

17 марта 1948 года был подписан Брюссельский договор, целью которого было совместное противодействие возможной (в будущем) агрессии со стороны Германии, а также военная кооперация - как ответ на возможную советскую агрессию.

Впоследствии (учитывая, в частности, недостаток имеющихся ресурсов) возник замысел расширения Западного оборонного союза путем присоединения к нему США и Канады - для создания общей системы обороны в евроатлантическом регионе.

В рамках такой инициативы:

в марте-апреле 1948 года с соответствующими предложениями в Белый дом обратились министры иностранных дел Франции и Великобритании;

в конце апреля 1948 года концепция получила публичную огласку (после выступления в парламенте Канады тогдашнего министра иностранных дел, а впоследствии - премьер-министра этой страны, Луи Сен-Лорана);

в июне 1948 года сенат США принял резолюцию, позволявшую заключать в мирное время договоры о союзах с другими государствами (за пределами американского континента);

в ноябре 1948 года в Вашингтон прислали разработанный Советом Западноевропейского союза проект атлантического пакта;

в декабре 1948 года был подготовлен согласованный проект.

В этот же период возникла идея приобщить к проекту ряд государств Северной и Южной Европы (где как раз происходили дискуссии о создании скандинавского и средиземноморского региональных пактов безопасности).

Среди скандинавских стран (Финляндия, Швеция) такое предложение достаточной поддержки не нашло, однако присоединиться к подписанию договора выразили желание Дания, Исландия, Италия, Норвегия и Португалия.

18 марта 1949 года текст будущего договора 12 государств был обнародован для ознакомления широкой общественности.

Между тем СССР выступил с нотой протеста, ведь такой оборонительный союз якобы имел агрессивную направленность, противоречил уставу ООН и имеющимся договорам между Советским Союзом, Великобританией, Францией и США.

Министры иностранных дел стран-подписантов в ответ на это обнародовали заявление, в котором отвергли все обвинения, отметив сугубо оборонительный характер будущего Альянса и его соответствие уставу Организации Объединенных Наций.

Как результат, Североатлантический договор был подписан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне представителями правительств 12 стран.

12 мужчин, подписавших Североатлантический договор от имени государств-основателей Альянса (иллюстрация: nato.int)

Первыми странами-участницами НАТО стали: Бельгия, Великобритания, Люксембург, Нидерланды, Франция, США, Канада, Дания, Исландия, Италия, Норвегия и Португалия.

Основание НАТО 12 государствами мира (фото: nato.int)

При этом в силу так называемый Вашингтонский договор вступил несколько позже - с 24 августа 1949 года (после завершения процесса ратификации документа всеми участниками и депонирования соответствующих документов в США).

Нынешняя деятельность и современный состав Альянса

В современном обществе НАТО, как и прежде, имеет целью обеспечение свободы и безопасности стран-членов (из Европы и Северной Америки):

политическими средствами - продвижением демократических ценностей и предоставлением возможности государствам проводить консультации и взаимодействовать по вопросам обороны и безопасности (с целью решения проблем, построения доверительных отношений и, в конце концов, предотвращения конфликтов);

военными средствами - несмотря на обязанность мирного разрешения споров, Альянс имеет военную мощь для того, чтобы осуществлять операции по урегулированию кризисов (согласно пункту о коллективной обороне учредительного договора НАТО - статьи 5 Вашингтонского договора или по мандату ООН) как самостоятельно, так и совместно с другими странами и международными организациями.

НАТО придерживается принципа, что нападение на одного или нескольких из его членов считается нападением на них всех (в этом заключается принцип коллективной обороны).

При этом статья 5 Договора была задействована лишь однажды - в ответ на террористические атаки в США 11 сентября 2001 года.

Ключевые события из истории Альянса - от основания до настоящего времени (инфографика: nato.int)

Основные задачи и принципы Альянса, его ценности, изменения в среде безопасности и стратегические цели на следующее десятилетие изложены в Стратегических концепциях НАТО.

Примечательно, что решения Организации Североатлантического договора являются проявлением коллективной воли всех стран-членов (они принимаются на основе консенсуса).

В штаб-квартиру НАТО в Бельгии (в северо-восточной части Брюсселя, на Бульваре Леопольда III) ежедневно приезжают должностные лица, а также гражданские и военные эксперты - чтобы обменяться информацией, поделиться мнениями и помочь подготовить те или иные решения (при необходимости - в сотрудничестве с национальными делегациями).

Рабочие структуры Альянса (инфографика: nato.int)

В целом же НАТО:

активно участвует в широком диапазоне операций и миссий по урегулированию кризисов, включая операции по реагированию на гражданские чрезвычайные состояния;

сотрудничает со многими странами, которые не являются членами Альянса, по широкому спектру политических и связанных с безопасностью проблем.

Сегодня в состав НАТО входят 32 страны. Причем последними, кто вступил в Североатлантический альянс, стали скандинавские страны (которые отказались от вступления на этапе его формирования):

Финляндия - вступила в НАТО в 2023 году;

Швеция - вступила в НАТО в 2024 году.

Какие страны входят сегодня в НАТО (инфографика: nato.int)

Отношения Украины с НАТО

Отношения между Украиной и Организацией Североатлантического договора начались в феврале 1992 года, когда состоялся первый визит генерального секретаря НАТО Манфреда Германа Вернера в Киев.

Тогда Украина была приглашена к участию в Совете Североатлантического сотрудничества, таким образом именно с того времени начались активные контакты и сотрудничество нашей страны с Альянсом.

8 июля 1992 года состоялся визит в штаб-квартиру НАТО первого президента Украины (после восстановления независимости) Леонида Кравчука.

9 июля 1997 года в рамках саммита глав государств и правительств НАТО в Мадриде руководители Альянса и второй президент Украины Леонид Кучма подписали "Хартию об особом партнерстве между Украиной и НАТО".

В 2010 году в новой Стратегической концепции, принятой на Лиссабонском саммите НАТО, Альянс подтвердил готовность и в дальнейшем развивать партнерство с Украиной.

Начиная с 2014 года сотрудничество между Украиной и НАТО в ряде ключевых отраслей было активизировано (на фоне незаконной аннексии Крыма Россией).

2 марта 2014 года состоялось экстренное заседание комиссии Украина - НАТО на фоне агрессии РФ (созванное по обращению Украины), в рамках которого государства-члены Альянса:

выразили единодушную поддержку независимости и государственного суверенитета Украины;

дали высокую оценку взвешенным действиям украинской власти в кризисной ситуации;

осудили действия РФ на территории нашего государства и признали их нарушением норм международного права.

23 декабря 2014 года Верховная Рада приняла закон об отказе Украины от осуществления политики внеблоковости (который установил, в частности, что одним из основных принципов внешней политики нашей страны является углубление сотрудничества с НАТО - с целью достижения критериев, необходимых для получения членства в этой организации).

7 февраля 2019 года парламент Украины принял 335 голосами законопроект о закреплении в Конституции нашего государства курса на членство в Европейском Союзе и Североатлантическом Альянсе.

Кроме того, ВРУ одобрила обращение к лидерам и парламентам государств-членов НАТО, Североатлантического Совета и Парламентской ассамблеи НАТО с просьбой предоставить Украине План действий по членству (ПДЧ) на саммите в Лондоне в декабре 2019 года.

4 июня 2019 года новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский совершил первый зарубежный визит в качестве главы государства в Брюссель и заявил, что курс на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО остается неизменным внешнеполитическим приоритетом Украины.

На Брюссельском саммите в июне 2021 года лидеры НАТО подтвердили решение о том, что Украина станет членом Альянса с Планом действий по членству (ПДЧ) как неотъемлемой частью процесса и правом определять свое будущее и внешнюю политику без постороннего вмешательства.

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО на фоне аннексии оккупированных территорий РФ и полномасштабной войны.

12 декабря 2023 года тогдашний президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме:

заявил, что для приближения приобретения членства в НАТО необходимо обеспечить победу Украины в войне с РФ;

выразил убеждение, что будущее Украины "без сомнений" связано с Альянсом.

Стоит отметить, что большинство стран-членов поддерживают вступление Украины в Организацию Североатлантического договора.

В то же время действующий президент США Дональд Трамп после прихода к власти заявил, якобы "Украине можно забыть о НАТО". Вступление Украины в Альянс он назвал "непрактичным", подчеркнув, что "многие считают это нереалистичным сценарием".

Между тем президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist в феврале 2025 года отметил, что членство Украины в НАТО маловероятно из-за сопротивления США, Германии и Венгрии.

Следовательно, станет ли Украина 33 страной-членом НАТО - вопрос открытый.