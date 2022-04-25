Історія безжалісна до авантюр тиранів: Подоляк нагадав про розпад Російської імперії

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Подоляка.

"1914 року Російська імперія вступила в Першу світову війну. Публіка аплодувала в патріотичному угарі, смакуючи майбутні перемоги. Ніхто не міг навіть уявити, який крен дасть історія вже за три роки - чим усе закінчиться для імперії та яка доля спіткає царя", - пише Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, в Кремлі з легкістю ухвалюють рішення щодо обстрілу українських міст в "золотих кабінетах", оскільки вважають, що вони вічні, а падіння економіки не позначиться на їх добробуті.

"Але історія буває безжалісною до авантюр тиранів. Годинник вже почав зворотний відлік", - додав Подоляк.