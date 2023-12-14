"Исторический шанс". Президент Литвы высказался по поводу решения по Украине на саммите ЕС

"Исторический шанс. У нас есть шанс - исторический шанс - принять очень смелое решение относительно начала переговоров с Украиной и Молдовой. Это в наших руках - мы можем его использовать, но мы можем упустить", - сказал он, прибыв на саммит.

Науседа отметил, что народ Украины и Молдовы "заслуживает положительного результата".

Президент Литвы добавил, что если ЕС будет портить или злоупотреблять принципом единогласия, то все больше будут спрашивать, почему до сих пор решения принимаются на основе консенсуса.

"Поэтому для моей страны, которая выиграет от принципа единодушия, поскольку это небольшая страна, как, например, Венгрия, очень важно придерживаться этого принципа. Но мы не должны злоупотреблять этим принципом и использовать его очень правильно и очень справедливо", - констатировал он.

Саммит ЕС

14-15 декабря состоится саммит лидеров Европейского союза. Там европейские лидеры должны определиться по перспективам интеграции Украины, Молдовы и Грузии. По данным СМИ, Венгрия будет блокировать все, что связано с поддержкой Украины. Поэтому саммит может затянуться. Кроме того, как пишет Euractiv, начало переговоров о вступлении Украины в ЕС могут отложить до марта 2024 года именно из-за позиции Венгрии.