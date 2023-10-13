Исторический поворот. Зеленский спрогнозировал два варианта для будущего Европы

"Все мы сейчас - на историческом повороте. Вариантов всего два: или террористической России удастся сломать свободу, и тогда всем нашим континентом распространится зона геополитической нестабильности, которая существует на востоке Европы", - сказал он.

Или, по его словам, другой вариант, который возможен благодаря многим уровням и форматам сотрудничества, в частности региональным, благодаря совместной защите свободы, Россия проигрывает в этом противостоянии.

"И когда она проиграет, как следствие, будет реализован исторический шанс на геополитическую стабильность по всей линии от Скандинавии через Минск и Киев до Южного Кавказа", - отметил Зеленский.

По мнению президента, такого шанса у предыдущих поколений не было, потому что "Россия всегда оставляла себе потенциал для дестабилизации".

"Но сейчас у нас с вами есть. И мы должны его реализовать. Уверен, реализуем", - констатировал он, добавив, что Украине нужна надежная геополитическая стабильность в Европе и шире - в евроатлантическом пространстве.