Исторический момент. Украина завтра станет на шаг ближе к членству в ЕС, но с "домашней работой"

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Что такое переговорные рамки и почему это исторический момент

На прошлой неделе Евросоюз утвердил переговорную рамку для Украины. Которая определяет формат и порядок переговоров о вступлении в блок.

Украина подала заявку на вступление менее чем через неделю после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. В июне того же года ей предоставили статус кандидата, а после выполнения дополнительных условий в декабре 2023-го Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры.

Может показаться, что процесс евроинтеграции замедлился. Тем не менее начало переговоров посылает еще один сильный сигнал солидарности с Украиной, помимо финансовой поддержки.

Как заявили в бельгийском председательстве в ЕС, страны-участницы согласились на старт переговоров 25 июня в Люксембурге. Начало в 15:30 по местному времени или в 16:30 по Киеву.

Фото: церемония открытия переговоров пройдет в Люксембурге (wikimedia.org)

Отметим, переговорная рамка состоит из трех частей - принципы, содержание и процедура. Проект для Украины преимущественно идентичен переговорным рамкам для Албании и Северной Македонии 2020 года, но с учетом контекста российского вторжения.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина установила рекорд на пути от заявки до старта переговоров. Для сравнения действующим членам ЕС понадобилось больше времени для начала переговорной процедуры. Например, Эстонии - три года, Венгрии - четыре, Литве и Латвии - по пять.

Президент Владимир Зеленский назвал переговорные рамки историческим моментом.

"Это достижение, за которое боролись на различных уровнях, открывает путь к началу переговоров… Это исторические моменты. Украина есть и всегда будет частью единой Европы", - отметил он.

Сегодня на заседании Совета министров иностранных дел стран ЕС Кулеба заверил, что в будущем Украина внесет весомый вклад в общую оборону, внешнюю политику, переход на зеленую энергетику, экономическое развитие и в другие сферы.

Чего ждать от Первой межправительственной конференции Украина-ЕС

Первая межправительственная конференция Украина-ЕС ознаменует формальное начало переговоров о вступлении.

В украинскую делегацию войдут 35 человек. В частности, возглавит ее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Также в составе будут глава Офиса президента Андрей Ермак, первый заместитель спикера Верховной рады Александр Корниенко, ряд профильных правительственных чиновников и не только.

Межправительственная конференция (в политике расширения ЕС) - это официальные переговоры между страной-кандидатом и правительствами членов Евросоюз. Созывается для обсуждения и согласования будущего договора о вступлении.

Фото: главным переговорщиком от Украины назначена вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина (Виталий Носач/РБК-Украина)

На Первой конференции 25 июня ожидается представление переговорных делегаций, переговорной рамки и переговорной позиции Украины.

"Дальше начнем детальные технические переговоры по десяткам разных глав будущего соглашения", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

ЕС на конференции представят министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб и еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливер Варгеи. Страны-участницы будут представлены на уровне министров по европейским вопросам. После мероприятия состоится совместная пресс-конференция.

По словам Стефанишиной, процесс вступления будет длительным. На этом пути необходимо полностью адаптировать законодательство, правовую систему и экономику к условиям Европейского союза. Чтобы Украина могла функционировать в рамках внутреннего рынка ЕС и не было барьеров в передвижении граждан.

И если завтра официально запустят переговоры, то следующий этап ожидается в июле.

"Во время которого сделаем оценку соответствия нашего законодательства в ряде сфер и будем понимать наши обязательства", - заявила она.

В интервью для AP она отметила, что возглавит открытие переговоров. Возможно, в церемонии примет участие президент Зеленский, но не уточнила, сделает он это лично или онлайн.

Проведенный в начале года опрос показал, что граждане стран Евросоюза в целом поддерживают украинскую заявку. Но скептически настроены на ускорение процесса. По словам Стефанишиной, Украина не требует особого отношения и не "просит никаких скидок".

"Это большой день для всех. Прошло около двух лет с тех пор, как Украина подала заявку на членство. Война все еще продолжается, но присоединение начинается прямо сейчас", - добавила она.

Как будет проходить процедура переговоров

Как сообщил замглавы Офиса президента Игорь Жовква, в основу ляжет новая модель, которая предусматривает кластерный подход.

"Соглашение о присоединении Украины к Европейскому союзу содержит 35 глав, по каждой из них будет создана делегация", - сказал он.

Раньше в переговорах со страной-кандидатом открывалась только одна глава, и пока она не была закрыта, другая не открывалась. Суть нового подхода в том, что с Украиной будут открываться переговоры сразу по нескольким главам, объединенных в кластеры.

"Надеемся, что первый кластер уже будет открыт скоро", - подчеркнул замглавы ОП и предположил, что переговоры по отдельным главам могут быть довольно интенсивными.

Переговоры о вступлении в ЕС не являются переговорами в классическом смысле. Их цель со стороны кандидата - соответствие критериям членства; со стороны Евросоюза - достичь состояния готовности принять нового члена.

Фото: замглавы ОП Игорь Жовква надеется, что переговоры по первому кластеру начнутся скоро (president.gov.ua)

Перед тем, как откроют первый кластер, Еврокомиссия должна провести скрининг и подать отчет о соответствии законодательства Украины европейскому праву по каждому кластеру. На основании отчета будет понятен уровень соответствия и объем дальнейшей работы.

Как заявил замглавы комитета Верховной рады по внешней политике Арсений Пушкаренко, Украина сама проанализировала 28 000 законодательных актов и пришла к выводу о необходимости имплементировать полностью или частично 3 000 законов ЕС.

"В ближайшие полгода будут скрининги украинского законодательства Европейской комиссией. Это официальная процедура", - сказал он.

Кластер №1 "Основы процесса вступления в ЕС" является определяющим в течение переговоров. Его открывают первым и закрывают последним, поэтому достижение всех критериев по другим кластерам "Внутренний рынок", "Конкурентноспособность и инклюзивный рынок", "Зеленая повестка дня", "Ресурсы, сельское хозяйство" и "Внешняя политика" не означает закрытие переговоров до момента закрытия кластера №1.

Предпосылками для открытия следующих кластеров является достижение промежуточных критериев по первому, по следующим, положительная оценка Еврокомиссии и утверждение странами-членами ЕС.

О чем ведутся переговоры? Согласно процедуре, кандидат должен выполнять актуальное право ЕС по всем переговорным разделам еще до вступления в ЕС. Резкие изменения в некоторых сферах может приводить к внутренним шокам или кандидат объективно не может выполнить требования. В таком случае он предлагает свое видение переходных периодов. Что и является предметом переговоров. Также предметом являются финансовые и административные вопросы.

Ключевой оценкой является Отчет о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения ЕС. Следующая оценка ожидается в октябре-ноябре 2024 года, выводы из отчета будут обсуждаться на следующих межправительственных конференциях. Экономические критерии будут мониториться на основе выполнения плана Ukraine Facility.

Причем за откат или остановку в достижении критериев может быть наказание. Например, в виде приостановки переговоров в определенных сферах или в целом, сокращения финансирования со стороны ЕС или блокирования быстрой интеграции, доступа к программам ЕС или льгот на европейском рынке.

Когда завершатся переговоры и Украина вступит в ЕС

Продолжительность подготовки как кандидата, так и самого ЕС к принятию нового члена не определена ни в одном документе. Есть только этапы, которые нужно пройти каждой стране. Таким образом, динамика будет зависеть от того, как быстро Украина достигнет критериев членства, и от готовности Евросоюза и всех его членов к вступлению Украины.

Со стороны Украины темп будет зависеть от скорости и качества приведения нашего законодательства в соответствие с правом ЕС по каждому разделу. Европейскому союзу тоже нужно подготовиться к расширению. Дискуссии ведутся давно, принятие дорожной карты планируется на лето 2024 года.

По завершению переговоров будет сформировано Соглашение о вступлении Украины в ЕС. Его должны подписать и ратифицировать Европарламент, парламенты стран-участниц и Верховная рада. После ратификации с момента подписания и до даты вступления Украина уже сможет подавать предложения к проектам новых решений ЕС и будет иметь активный статус наблюдателя во всех органах и институтах.

Сколько времени это может занять, неизвестно. Минимальный срок с начала переговоров до вступления составил почти два года для Австрии, Финляндии и Швеции. Большинство стран ждали от 4 до 7 лет.

В случае с Эстонией прошло 10 лет. В недавнем интервью для РБК-Украина эстонский посол Аннели Кольк отметила, что сроки прогнозировать сложно, потому что процесс зависит от многих факторов. Однако скорость внедрения реформ дает надежду, что Украина сможет успеть менее чем за 10 лет.

В начале 2023 года премьер Денис Шмыгаль говорил, что Украина будет готова к вступлению через два года. Вице-премьер Ольга Стефанишина тоже называла похожие сроки. Но в последнее время настолько оптимистичные прогнозы не звучат.

Закончить переговоры о вступлении в ЕС за два года едва ли можно, даже если Украина резко ускорится с реформами. Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель выразил надежду, что все нынешние кандидаты успеют вступить до 2030 года, если "все сделают домашнюю работу". И такой срок выглядит пока наиболее реальным.

При подготовке материала использовались: заявления президента Владимира Зеленского, министра иностранны дел Дмитрия Кулебы, премьера Дениса Шмыгаля, интервью вице-премьера по евроинтеграции Ольги Стефанишиной для AP и данные сайта eu-ua.kmu.gov.ua.