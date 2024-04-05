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Исторический гранд анонсировал бойкот Суперкубка Турции: известна причина

Стамбул, Пятница 05 апреля 2024 16:22
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Исторический гранд анонсировал бойкот Суперкубка Турции: известна причина Фото: "Желтые канарейки" сознательно снизят уровень Суперкубка Турции (facebook.com/Fenerbahce)
Автор: Антон Федорцив

Стамбульский "Фенербахче" решил бойкотировать матч за Суперкубок Турции против соседей из "Галатасарая".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ajansspor.

Матч "Галатасарай" – "Фенербахче" запланирован на 7 апреля. Поединок состоится в Шанлыурфе. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

"Желтые канарейки" используют статусный матч для акции протеста. "Фенербахче" готовится выпустить на поле всего 9 футболистов. Все они будут представлять команду U-19 стамбульцев. Более того, трое из них сразу же покинут поле, чем спровоцируют прерывание поединка с последующим техническим поражением.

Член совета директоров "Фенербахче" Эрола Билецика также анонсировал еще один демарш "желтых канареек". Главный тренер команды Исмаил Картал не придет на предматчевую пресс-конференцию. За такое нарушение регламента стамбульцев будет ждать наказание.

"Фенербахче" призвал к переменам в турецком футболе несколько недель назад. Мотивом к разным формам протеста "желтых канареек" стали события после выездного поединка против "Трабзонспора" в Суперлиге. Тогда стамбульцы были вынуждены отбиваться от фанатов хозяев после финального свистка.

К слову, накануне составили рейтинг самых футбольных городов мира с Лондоном во главе.

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