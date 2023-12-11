Историческое заседание. Кулеба рассказал детали встречи Совета глав МИД Евросоюза

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал сегодняшнее заседание Совета глав МИД Евросоюза историческим. Украину в ближайшее время ожидают важные решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного украинского дипломата в Instagram .

"Это было историческое, чтобы не сказать эпическое, заседание Совета министров иностранных дел ЕС", - говорится в заявлении.

Кулеба сказал, что в последний раз такой откровенный разговор в этом формате состоялся в первые дни полномасштабного вторжения, когда обсуждали отключение банков РФ от SWIFT.

Важные решения от Евросовета

По словам главы МИД, в конце недели нас ждут важные решения на саммите Евросовета. Подготовка идет полным ходом, добавляются новые элементы. Уже после заседания он обсуждал его итоги с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

"Он сообщил мне, что завтра Европейская Комиссия представит проект решения об использовании доходов от замороженных российских активов для нужд Украины", - написал министр.

Кулеба добавил, что Украина давно настаивала на необходимости такого механизма. Поэтому страна детально изучит предложение европейских партнеров.

Другие заявления Кулебы

Министр сегодня заявлял, что если решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС отложат, то это в первую очередь станет ударом по самому блоку. Но в конечном счете рано или поздно оно все равно будет принято.

Также он говорил, что Европейский союз еще не принял решение о финансировании помощи и начале переговоров о вступлении Украины в преддверии саммита лидеров ЕС. Он состоится 14-15 декабря.