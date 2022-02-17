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Вперше в Україні. Для школярів проведуть урок з медіаграмотності: дата

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Україна, Четвер 17 лютого 2022 12:12
Вперше в Україні. Для школярів проведуть урок з медіаграмотності: дата Фото: у школах України проведуть урок з медіаграмотності (УНІАН)
Автор: Кароліна Гайдук

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко анонсував, що 17-18 лютого пройде Всеукраїнський урок з медіаграмотності. За його словами, такий урок відбудеться вперше в нашій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Олександра Ткаченка на сторінці в Telegram.

"Сьогодні та завтра у всіх школах країни відбудеться всеукраїнський урок з медіаграмотності. Вперше в Україні. Урок не просто символічний. Наразі інформаційні атаки з боку РФ відбуваються щодня. Ми - в епіцентрі дезінформації", - написав він.

Організатором даної ініціативи став Національний проект "Фільтр" при Міністерстві культури та інформполітики спільно з Міністерством освіти і науки.

Для навчальних закладів підготували спеціальні навчальні матеріали з медіаграмотності, розміщені на онлайн-платформі проекту filter.mkip.gov.ua.

Медіаграмотність - один з ключових навичок, яким можуть користуватися всі люди, починаючи з дитинства. Для того, щоб запобігти поширенню маніпуляцій, фейків. І, звичайно, для розвитку інформаційної гігієни, критичного мислення і внутрішнього фільтра споживання інформації. Медіаграмотність-одна з найбільш ефективних захистів від дезінформації.

Зазначимо, що в березні 2021 року президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні планується запуск уроків медіаграмотності в шкільній програмі.

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