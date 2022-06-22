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Використовують тактику "живого щита". Окупанти будують нові оборонні споруди у Маріуполі

Фото: окупанти готують "живий щит" з місцевих у Маріуполі, будучи фортифікації (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти у Маріуполі продовжують зміцнювати свої позиції: будують нові фортифікаційні споруди на виїзді у бік Мангуша, прикриваючись "живим щитом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Окупанти розпочали нове одночасне будівництво фортифікацій та модульних будинків. Знову теж саме, але тепер у районі приміської автостанції (теж виїзд у бік Мангуша)", - розповів він.

За його словами, вся лінія оборони росіян у результаті прикрита "живим щитом", створеним з маріупольців, яких селять у ці модульні будинки. Вони знаходяться саме на одній лінії з фортифікаційними спорудами.

Як повідомлялося, російські окупанти почали будувати модульні будиночки для безпритульних маріупольців. Проте, мають у своєму розпорядженні їх поряд з лінією оборони.

При цьому окупанти серйозно розглядають спосіб "розмінувати" Маріуполь, випустивши полонених українців на мінні поля. Для цього навіть вигадали новий термін - "розмінування природним шляхом".

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Маріуполь