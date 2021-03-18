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Використання електрошокера: Раді рекомендують не розширювати повноваження поліції

Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності не рекомендує розширювати повноваження поліції по використанню електрошокеру. Йдеться про законопроект №4375.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Голова Національної поліції Олександр Фацевич зазначив, що правоохоронець уповноважений застосовувати електрошокові пристрої для відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що перебуває під охороною та для відбиття нападу тварини, що загрожує життю і здоров’ю особи чи поліцейського.

За його словами, практика застосування засвідчила, що зазначені підстави не повною мірою враховують усі можливі випадки застосування таких спеціальних засобів.

"Це стосується затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти; затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, у тому числі поліцейського", - сказано у повідомленні.

Підкомітет з питань діяльності органів правопорядку висловив кілька зауважень до закону, зокрема, щодо доцільності застосування поліцейськими електрошокових пристроїв до людей з серцево-судинними захворюваннями і вагітних жінок.

"Члени комітету висловили свої зауваження щодо доцільності надання права поліцейським застосовувати електрошокові пристрої, зокрема, при вчиненні адміністративних правопорушень... Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді направити законопроект №4375 на доопрацювання", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року Клименко підкреслював, що НПУ виступає за розширення підстав використання правоохоронцями електрошокерів. Шокер хочуть прирівняти до вогнепальної зброї.

Як писало РБК-Україна, Кабмін схвалив законопроект про розширення підстав для використання електрошокерів правоохоронцями.

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