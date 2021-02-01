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В іспанському домі престарілих спалах COVID після щеплення Pfizer

Лагартера, Понеділок 01 лютого 2021 15:50
В іспанському домі престарілих спалах COVID після щеплення Pfizer
Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Всі 78 мешканців будинку для престарілих в іспанському місті Лагартера заразилися коронавірусом, після того як були щеплені вакциною Pfizer. Семеро з них померли.

Про це повідомляє агентство El Periodico.

Як повідомляється, всі проживаючі там літні люди отримали першу дозу вакцини 13 січня.

У десяти щеплених з'явилися перші симптоми хвороби, які списали на побічні ефекти вакцини. Однак, коли їх число зросло, постояльців ізолювали в свої кімнати.

Нагадаємо, в середині січня зафіксували 40 197 випадків зараження коронавірусом. Це був рекордний добовий приріст в країні.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив про закриття туристичних коридорів з усіма країнами. Уряд пішов на такий крок, щоб зупинити завезення нових штамів COVID в Британію.

Також, уряд Італії продовжив карантин у зв'язку з коронавірусом. Різні обмеження продовжили на різні дати.

Крім цього, Австрія з 15 січня посилила правила в'їзду в країну у зв'язку з пандемією. Тепер всі, в тому числі і громадяни Австрії, перед перетином кордону повинні пройти електронну реєстрацію.

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