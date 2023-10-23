В Испании задержали банду, которая незаконно вывозила скифское золото из Украины

"Агенты Национальной полиции в ходе совместной операции со СБУ изъяли в Мадриде 11 золотых изделий стоимостью более 60 млн евро, относящихся к историческому наследию Украины. Оперативники арестовали пять человек, тем самым ликвидировав преступную сеть, занимавшуюся незаконным вывозом культурных ценностей из Украины", - говорится в сообщении.

Изъятые предметы - золотые украшения, представляющие большую историческую и экономическую ценность, - были похищены и незаконно вывезены из Украины и предназначались для продажи в Мадриде.

Первые следственные действия начались после того, как правоохранители узнали, что гражданин Украины, проживающий в Мадриде, продает ряд золотых украшений из Украины, имеющих историческую и экономическую ценность.

"Речь идет об изделиях, которые не могут быть проданы по обычным легальным каналам, например, через аукционные залы. Поэтому драгоценности были внесены в капитал различных торговых компаний, созданных специально для того, чтобы придать им юридический вид и тем самым облегчить их коммерциализацию группой инвесторов", - говорится в сообщении.

В полиции пояснили, что первое изделие было изъято следователями в 2021 году. Это был золотой пояс с головами баранов, который хранился в сейфе в Мадриде и который главный подозреваемый продал в частном порядке мадридскому бизнесмену.

Подозреваемый пытался продать драгоценности и с помощью других людей. В итоге оперативники арестовали пять человек, предположительно совершивших преступление, связанное с отмыванием денег, и изъяли на Украине десять изделий из золота, схожих по своим характеристикам с поясом.

Все предметы, относящиеся к греко-скифской культуре VIII-IV вв. до н.э., сейчас находятся на изучении в Национальном археологическом музее и Испанском институте культурного наследия, а расследование продолжается.

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