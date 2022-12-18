В Испании перехватили новый подозрительный конверт для консульства Украины, - СМИ

В испанской Барселоне перехватили новый подозрительный конверт, адресованный в украинское консульство. Взрывчатки в нем не нашли, однако полиция возбудила дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание InSpain.news.

Как пишет издание, информация о подозрительной корреспонденции поступила от почтовой службы Испании Correos. После проверки конверта оказалось, что он не содержит взрывоопасных предметов.

Источники издания в службе безопасности также подтвердили, что сотрудники почты обнаружили это письмо между 17:00 и 18:00 в пятницу и немедленно сообщили об этом полиции.

"Правоохранители сразу отправились в логистический центр почты. Там проверили, что письмо без взрывчатки. Полиция начала расследование, но подробной информации о содержании конверта не предоставляет. Другие источники предполагают, что там могли быть найдены останки животных. Как и в других пакетах, обнаруженных последними неделями в разных городах Испании", - сообщают местные СМИ.

Напомним, что в конце ноября в посольство Украины в Мадриде поступило конверт со взрывчаткой. Всего в Испании обнаружили уже более полудесятка подозрительных конвертов.

Впоследствии в МИДе рассказали, что украинские представительства за рубежом массово начали получать письма с конкретными угрозами или конверты, содержащие части животных.

Тем временем украинским дипломатам продолжают поступать угрозы. Так, 12 декабря утром посольство Украины в Греции получило окровавленный сверток.

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