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Испания закончила первый кинологический курс для украинских пограничников (фото)

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Испания, Пятница 14 июля 2023 20:57
Испания закончила первый кинологический курс для украинских пограничников (фото) Фото: Флаг Испании (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Испания завершила первый кинологический курс по выявлению взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов для украинских пограничников и таможенников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании.

Отмечается, что это мероприятие, запланированное Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, посвящено обучению украинских пограничников и таможенников борьбе с незаконным оборотом оружия.

На церемонии прощания, состоявшейся в центре дрессировки собак Гражданской гвардии в Эль-Пардо в Мадриде, украинцы получили титул, подтверждающий их статус инструкторов кинологической команды. Кроме того, награды получили гражданские гвардейцы, прошедшие курсы собаководов седьмого корпуса.

Курс был запланирован раньше

Этот курс был запланирован Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая пригласила обучение украинского персонала в 2021 году. Цель заключалась в обучении персонала из ее государств-членов борьбе с незаконным оборотом оружия, особенно стрелкового оружия и легких вооружений.

Фото: Завершение обучения (twitter.com/guardiacivil)

Обучение планировалось проводить в Украине, но в связи с началом войны оно было организовано в Испании.

Опыт агентов, которые входят в состав центра дрессировки собак Гражданской гвардии, позволил украинцам усовершенствовать свои навыки работы в качестве поводырей и эффективно выполнять свои полицейские обязанности по борьбе с незаконным оборотом оружия в Украине.

Помощь Украине от Испании

Недавно сообщалось, что Испания выделяет для Украины новый пакет помощи на сумму 55 млн. евро. Мадрид обещает Украине долгосрочную поддержку.

Вчера сообщалось, что Испания передаст Украине новую партию помощи, в нее войдет мобильный госпиталь и бронированные медицинские автомобили.

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