Іспанія - Україна: прогноз на матч Ліги націй

Фото: гравці збірної України перед грою з Іспанією (facebook.com/uafukraine)

Фахівці вважають господарів поля фаворитами поєдинку

Збірна України продовжує свій шлях у Лізі націй матчем проти команди Іспанії. Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися поєдинок можна на каналах "Футбол 1" і ТРК "Україна".

6 вересня 21:45

Мадрид, стадіон "Альфредо Ді Стефано"

Букмекери вважають шанси підопічних Луїса Енріке на успіх набагато вищими. Так, на перемогу Іспанії приймаються ставки з коефіцієнтом 1,42, тоді як тріумф збірної України оцінений в 6,50. На нічийний результат можна поставити з коефіцієнтом 4,50.

Стартовий тур

"Синьо-жовта" команда в першому турі обіграла Швейцарію з рахунком 2:1, а Іспанія на останніх секундах врятувалася в матчі проти Німеччини, зігравши на виїзді внічию - 1:1. Збірна України лідирує в групі дивізіону А Ліги націй з трьома очками в активі, у Німеччині та Іспанії - по одному пункту.

Історія протистоянь

Збірна України ще жодного разу не вигравала в Іспанії. Всього команди зустрічалися між собою п'ять разів. Чотири гри завершилися перемогами команди суперника, а ще один поєдинок завершився нічийним результатом.