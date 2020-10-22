ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Іспанія стала першою країною в ЄС, де на коронавірус захворіли понад 1 млн осіб

Іспанія, Четвер 22 жовтня 2020 02:56
Іспанія стала першою країною в ЄС, де на коронавірус захворіли понад 1 млн осіб
Фото: дівчина в масці (pexels)
Автор: РБК-Україна

В Іспанії зареєстрували понад 1 млн заражених на коронавірус. Це перша країна в Європі з такою кількістю хворих.

Про це пише The Guardian.

Згідно з даними міністерства охорони здоров'я Іспанії, число зареєстрованих заражень коронавірусом в країні досягло 1005295. Іспанія знаходиться на шостому місці за кількістю заражених коронавірусом в світі.

За останню добу в країні виявили COVID-19 у 16973 осіб, 156 осіб померли. Всього за час пандемії в Іспанії від коронавірусу померли 34,3 тис. осіб.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили спалах коронавірусу, за минулу добу заразилися 6719 осіб.

Відзначимо, пік епідемії вірусних захворювань в Україні очікують наприкінці листопада.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі ІспаніяКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся