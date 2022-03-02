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Іспанія надасть Україні наступальне озброєння

Автор: Ілона Свиридова

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про зміну позиції щодо постачання озброєнь в Україну. Найближчим часом на допомогу у війні проти Росії буде поставлено наступальне озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на rtve.es.

За його словами, Іспанія приєднається до списку країн, які направлять "наступальні матеріали" безпосередньо в Україну для боротьби з російським вторгненням. Причому поставки будуть прямими, а не лише через Європейський фонд підтримки миру, як це робилося й досі.

"Путін не хоче розвитку демократії і атакує нашу безпеку. Ми повинні бути єдиними. Це зазіхання на національний суверенітет та територіальну цілісність", - додав він.

Нагадаємо, раніше країни Європейського союзу погодили надання Україні 70 літаків Міг-29 та Су-25.

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ІспаніяВійна Росії проти України