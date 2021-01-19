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Іспанія підтримує введення "паспортів вакцинації" у ЄС

Іспанія, Вівторок 19 січня 2021 13:12
Іспанія підтримує введення "паспортів вакцинації" у ЄС
Фото: вакцинація (freepik)
Автор: Юлія Струк

Іспанія підтримує ініціативу введення "паспортів вакцинації" у Європейському союзі. Міністр туризму країни Рейес Марото заявила, що це буде сприяти відновленню пересування.

Про це повідомляє lavanguardia.com.

Відзначимо, ініціатива належить владі Греції. Згідно з її пропозицією, ще до початку туристичного сезону в ЄС потрібно ввести єдиний цифровий сертифікат щеплення, щоб дати вакцинованим можливість вільно подорожувати.

"Іспанія закликає міжнародні організації встановити загальні протоколи, які гарантують безпечне пересування... Це гарна новина як демонстрація нашого багатостороннього компромісу. Це могло б сприяти відновленню пересування на європейському рівні", - заявила іспанський міністр.

Однак уряди Франції і Румунії вже виступили проти такого рішення.

Нагадаємо, Рада Європи обговорить питання введення сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. Засідання пройде у четвер, 21 січня.

В ЄС вважають, що початок вакцинації відкриває дискусію навколо введення відповідних сертифікатів.

Як писало РБК-Україна, глава Євроради Шарль Мішель виступив за проведення дебатів про сертифікати про вакцинацію від коронавірусу в країнах ЄС. Водночас він бачить небезпеку в занадто швидкому введенні такого заходу.

При цьому у Всесвітній організації охорони здоров'я поки закликають країни не вводити так звані COVID-паспорти.

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