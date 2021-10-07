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Іспанія обіграла Італію і стала першим фіналістом Ліги націй

Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 6 жовтня, відбувся перший півфінал Ліги націй. Іспанія обіграла Італію 2:1 і пробилася у фінал.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

Результат поєдинку вирішився ще в першій половині матчу. Вже на 17-й хвилині після флангового навісу від Оярсабаля відзначився Ферран Торрес.

А на останній доданій хвилині до першої 45-хвилинки той же Торрес оформив дубль, замкнувши головою подачу все того ж Оярсабаля.

При цьому за три хвилини до другого голу іспанців рефері видалив одного з лідерів оборони Італії - другу жовту картку виклопотав Бонуччі.

У другому таймі італійці, попри гру в меншості, змогли один гол відквитати - на 83-й хвилині відзначився Пеллегріні. Але на більше "скуадру адзурру" не вистачило.

У підсумку мінімальна перемога Іспанії, яка дозволила їм вийти у фінал Ліги Націй. Завтра, 7 жовтня, о 21:30 відбудеться другий півфінал, де зустрінуться Бельгія і Франція.

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