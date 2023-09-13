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Испания с новым разгромом, голы Холанда и Лукаку: что произошло в отборе к Евро-2024

Европа, Среда 13 сентября 2023 10:19
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Испания с новым разгромом, голы Холанда и Лукаку: что произошло в отборе к Евро-2024 Фото: Испанцы забили 13 мячей за два поединка (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорцив

Сентябрьская программа международных матчей завершилась во вторник девятью играми квалификации перед чемпионатом Европы 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Испания с новым разгромом, голы Холанда и Лукаку: что произошло в отборе к Евро-2024

Бельгия одержала четвертую победу в пяти встречах. Эстонцы пропустили от "красных дьяволов" дважды до перерыва – Вертонген забил головой после углового, а Троссард классно уложил в девятку после соло. Во втором тайме Лукаку оформил дубль через три минуты. Де Кетеларе же добил гостей из пределов штрафной.

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Зато испанцы забили 6 мячей киприотам. Открыл счет Гави классным ударом с лета, а поддержал запев хавбека голом головой Мерино. Еще четыре гола "Фурия Роха" оформила за 13 минут под занавес поединка: Хоселу замкнул прострел Карвахаля, Торрес пробил в касание из пределов штрафной, Баэна сыграл на добивании, а тот же Торрес забил после паса из глубины.

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Дома справились со сборной Грузии норвежцы. Дважды в первом тайме в объятиях партнеров оказались звезды АПЛ – Холанд забил со второго этажа, а Эдегор нанес фирменный удар с линии штрафной. Кавказцы размочили счет в добавленное ко второму тайма время, когда Зивзивадзе классно замкнул прострел защитника "Шахтера" Азарови.

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Шведы ухудшили шансы поехать на Евро-2024 поражением от Австрии. Альпийцы шокировали хозяев двумя голами в дебюте второй половины: Грегорич головой эффектно замкнул навес с правого фланга, а ветеран Арнаутович забил с разворота. Он же реализовал одиннадцатиметровый на 69-й минуте. Гол скандинава Гольма уже ничего не изменил.

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Турнирные таблицы групп A, F, I:

К слову, накануне сборная Украины закономерно уступила Италии в квалификации к Евро-2024.

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