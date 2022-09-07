Іспанія направила Україні нову партію артилерійських снарядів

З іспанської авіабази Торрехон відправили черговий літак із великокаліберним озброєнням для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністерства оборони Іспанії.
"Літак Повітряних сил T-23 вилетів з авіабази під Мадридом із боєприпасами для великокаліберної артилерії для України", - йдеться у повідомлені.
Також у відповідь на прохання міністра оборони України Олексія Резнікова, зроблену під час останньої міністерської зустрічі у Празі, міністерство оборони Іспанії надіслало вантажівку з медикаментами.
Також Іспанія направила 20 вантажівок із матеріалами та спорядженням для зимових умов, які Україна раніше прохала надати.
Нагадаємо, що раніше Іспанія передала Україні батарею ППО, бронемобілі та додаткову амуніцію.
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