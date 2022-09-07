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Іспанія направила Україні нову партію артилерійських снарядів

Фото: Іспанія направила Україні нову партію артилерійських снарядів (flickr)
Автор: Дмитро Браславський

З іспанської авіабази Торрехон відправили черговий літак із великокаліберним озброєнням для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністерства оборони Іспанії.

"Літак Повітряних сил T-23 вилетів з авіабази під Мадридом із боєприпасами для великокаліберної артилерії для України", - йдеться у повідомлені.

Також у відповідь на прохання міністра оборони України Олексія Резнікова, зроблену під час останньої міністерської зустрічі у Празі, міністерство оборони Іспанії надіслало вантажівку з медикаментами.

Також Іспанія направила 20 вантажівок із матеріалами та спорядженням для зимових умов, які Україна раніше прохала надати.

Нагадаємо, що раніше Іспанія передала Україні батарею ППО, бронемобілі та додаткову амуніцію.

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