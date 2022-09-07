Іспанія направила Україні нову партію артилерійських снарядів

"Літак Повітряних сил T-23 вилетів з авіабази під Мадридом із боєприпасами для великокаліберної артилерії для України", - йдеться у повідомлені.

Також у відповідь на прохання міністра оборони України Олексія Резнікова, зроблену під час останньої міністерської зустрічі у Празі, міністерство оборони Іспанії надіслало вантажівку з медикаментами.

Також Іспанія направила 20 вантажівок із матеріалами та спорядженням для зимових умов, які Україна раніше прохала надати.