Испания предоставит Украине 1 миллиард евро военной помощи в 2025 году

Педро Санчес объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 1 миллиарда евро, который будет предоставлен в 2025 году. Этот шаг является частью стратегии Испании по поддержке Украины в войне с Россией и содействие ее восстановлению.

"Мы будем продолжать предоставлять военную технику и оборудование даже еще с большей решимостью, чем это происходило в прошлом. Я готов объявить новый пакет военной помощи для Украины на 1 миллиард евро в 2025 году. Мы будем работать бок о бок с Украиной над процессом восстановления", - заявил Санчес.

Также премьер подчеркнул важность экономического сотрудничества, поощряя испанские компании к участию в украинских восстановительных проектах.

Особое внимание будет уделено потребностям украинской диаспоры в Испании, а для этого страны планируют создать специальный украинский хаб в провинции Аликанте.