Іспанія почала тестувати власну вакцину від COVID

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Фармацевтична група Hipra почне тестувати вакцину від коронавірусу іспанського виробництва. Дозвіл на випробування дало Іспанське агентство з лікарських засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За словами Санчеса, Hipra проведе випробування на добровольцях в 10 лікарнях по всій Іспанії.

При цьому прем'єр охарактеризував розробку вітчизняної вакцини як"видатну новину". Він також додав, що уряд виділив на розробку вакцини грант у розмірі 15 млн євро.

Фармацевтична лабораторія Hipra, яка в основному займається дослідженнями та виробництвом ветеринарних вакцин, працює над двома вакцинами. Перша заснована на тій же технології передачі РНК, що і в препаратах, зроблених Pfizer і Moderna, а друга, яка тільки що отримала схвалення для випробування, використовує рекомбінантний білок, подібний до білка американського виробника ліків Novavax.