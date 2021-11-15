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Іспанія почала тестувати власну вакцину від COVID

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Понеділок 15 листопада 2021 15:17
Іспанія почала тестувати власну вакцину від COVID Фото: прем'єр Іспанії Педро Санчес (facebook.com/pedro sanchezperezcastejon)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Фармацевтична група Hipra почне тестувати вакцину від коронавірусу іспанського виробництва. Дозвіл на випробування дало Іспанське агентство з лікарських засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами Санчеса, Hipra проведе випробування на добровольцях в 10 лікарнях по всій Іспанії.

При цьому прем'єр охарактеризував розробку вітчизняної вакцини як"видатну новину". Він також додав, що уряд виділив на розробку вакцини грант у розмірі 15 млн євро.

Фармацевтична лабораторія Hipra, яка в основному займається дослідженнями та виробництвом ветеринарних вакцин, працює над двома вакцинами. Перша заснована на тій же технології передачі РНК, що і в препаратах, зроблених Pfizer і Moderna, а друга, яка тільки що отримала схвалення для випробування, використовує рекомбінантний білок, подібний до білка американського виробника ліків Novavax.

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Іспанія Вакцина від коронавірусу
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