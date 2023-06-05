Испания будет помогать Украине на пути к Евросоюзу, - премьер

Он подчеркнул, что все страны ЕС демонстрировали общую решимость продолжать оказывать Украине всю необходимую помощь, будь то в политической, экономической, гуманитарной или военной сферах.

"Как я имел возможность передать в прошлый четверг президенту (Владимиру, - ред.) Зеленскому в Молдове, Испания будет продолжать работать, как это делала Швеция, чтобы помочь Украине на ее пути к Европейскому союзу", - подчеркнул Санчес.

Он также добавил, что несправедливая и неоправданная война России против Украины заставила Европейский союз осознать необходимость дальнейшего продвижения реформ, которые будут находиться в центре европейских дебатов во время председательства Испании в Совете.

Вступление Украины в ЕС

Вторжение РФ существенно ускорило процесс евроинтеграции Украины. Уже на 5-й день войны, 28 февраля 2022 года, Украина официально подала заявку на вступление в Евросоюз.

Президент Владимир Зеленский настаивал на максимально быстром рассмотрении заявки Европой по "особой процедуре" в свете крайних обстоятельств, с которыми столкнулась Украина.

Украина получила официальный статус кандидата 23 июня 2022 года, вместе с ним появились рекомендации от ЕС, выполнение которых стало предпосылкой для перехода к следующему этапу - переговорам о членстве.

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