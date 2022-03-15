ru ua
Вт, 15 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Іспанія заарештувала яхту одного з головних олігархів Росії

Новость на русском →
Барселона, Вівторок 15 березня 2022 05:23
Іспанія заарештувала яхту одного з головних олігархів Росії Фото: Іспанія заарештувала яхту "Валері", що належить російському олігарху (twitter.com/grahamkeeley)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Іспанії в Барселоні заарештувала яхту російського олігарха вартістю в 140 млн доларів. Розкішне судно належать близькому до Путіна бізнесмену, голові "Ростеху" Сергію Чемезову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Сьогодні ми затримали яхту, що належить одному з головних олігархів (Росії - ред.), - цитує видання прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.

За його словами, мова йде про яхту вартістю близько 140 млн доларів. Прем'єр додав, що найближчим часом будуть заарештовані судна інших російських олігархів.

Джерела видання уточнили, що 85-метрова яхта "Валері" належить Сергію Чемезову, колишньому офіцеру КДБ, який очолює державну корпорацію "Ростех".

Згідно з даними Pandora Papers, яхта ходить під прапором Сент-Вінсенту і Гренадін. Судно зареєстровано на падчерку Чемезова Анастасію Ігнатову через компанію з Британських Віргінських островів.

Нагадаємо, раніше влада Італії заарештувала вартістю 578 млн доларів, що належить російському олігарху Андрію Мельниченку.

Війна Росії проти України триває 20-й день. Всі подробиці російської агресії і ситуація в містах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспанія Барселона Війна Росії проти України
NEWS
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Чи вистачить Україні продуктів харчування і коли аграрії почнуть посівну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Чи вистачить Україні продуктів харчування і коли аграрії почнуть посівну