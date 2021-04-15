В Іспанії затримали українських моряків, на їх судні виявили 18 тонн наркотиків

Українських моряків затримали ще 27 березня близько 275 км на південний схід від острова Гран-Канарія (Канарські острови). На борту судна з українськими моряками виявили вантаж з гашишем.

"Вийшовши на зв'язок з сім'ями 7 квітня, моряки повідомили, що незадовго до арешту, коли Albatros Guard VSL знаходився в морі, до нього підійшло інше невідоме судно, з якого на його борт були скинуті мішки з невідомим вантажем. Після чого екіпажем Albatros Guard VSL було отримано розпорядження його власника - прийняти вантаж на борт і доставити в порт. За словами моряків, про характер вантажу команді відомо не було", - повідомили в профспілці.

Затримання українців відбулося в рамках спецоперації іспанських правоохоронців, які стежили за судном ще з грудня 2020 року.

Зараз українські моряки містяться в пенітенціарному закладі "Сальто де Негро" в Лас-Пальмасі в очікуванні суду.