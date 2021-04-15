В Іспанії затримали українських моряків, на їх судні виявили 18 тонн наркотиків

В Іспанії затримали трьох українських моряків за підозрою в наркоторгівлі. На судні Albatros Guard VSL, членами екіпажу якого були українці, виявили 18 тонн наркотиків.
Українських моряків затримали ще 27 березня близько 275 км на південний схід від острова Гран-Канарія (Канарські острови). На борту судна з українськими моряками виявили вантаж з гашишем.
"Вийшовши на зв'язок з сім'ями 7 квітня, моряки повідомили, що незадовго до арешту, коли Albatros Guard VSL знаходився в морі, до нього підійшло інше невідоме судно, з якого на його борт були скинуті мішки з невідомим вантажем. Після чого екіпажем Albatros Guard VSL було отримано розпорядження його власника - прийняти вантаж на борт і доставити в порт. За словами моряків, про характер вантажу команді відомо не було", - повідомили в профспілці.
Затримання українців відбулося в рамках спецоперації іспанських правоохоронців, які стежили за судном ще з грудня 2020 року.
Зараз українські моряки містяться в пенітенціарному закладі "Сальто де Негро" в Лас-Пальмасі в очікуванні суду.
Нагадаємо, на початку року четверо українських моряків, які понад п'ять років утримувалися в лівійській в'язниці за звинуваченням у контрабанді, повернулися в Україну.
Також РБК-Україна писало, що українські моряки незаконно їздили на роботу в Крим. За даним фактом порушено справу.