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В Іспанії зійшов з рейок пасажирський потяг

П'ятниця 06 листопада 2020 12:38
В Іспанії зійшов з рейок пасажирський потяг
Фото: потяг (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У четвер, 5 листопада, на півдні Іспанії зійшов з рейок пасажирський потяг, який прямував до Мадрида. У результаті події постраждали чотири людини.

Про це повідомляє Sur Digital.

Як повідомляється, інцидент стався в муніципалітеті Теба у провінції Малага у другій половині дня. Всього на момент аварії у потязі перебували 43 людини, з них троє пасажирів і кондуктор отримали травми.

Аварія може бути пов’язана з наслідками зливи, яка накрила північну частину провінції Малага. Крім того, через поганий стан ґрунту рятувальникам довелося евакуювати поранених та інших людей з проблемами мобільності, переносячи їх по бруду до місця, де знаходилися машини швидкої допомоги.

Пасажири, які не отримали травм, доставили на станцію в муніципалітеті Антекера, щоб вони могли продовжити свій шлях.

Нагадаємо, у серпні в Шотландії зійшов з рейок пасажирський поїзд, ймовірно через штормову погоду. В результаті загинули три людини та шестеро отримали поранення.

Також в столиці Туреччини Анкарі на залізниці в районі Каледжік сталося лобове зіткнення вантажних потягів. Тоді загинули дві людини.

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