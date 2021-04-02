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В Іспанії вшосте здійснили напад на офіс лівої партії

Новость на русском → Іспанія, П'ятниця 02 квітня 2021 17:20
В Іспанії вшосте здійснили напад на офіс лівої партії Фото: на офіс партії напали рано вранці (скріншот)
Автор: Андрій Василюк

Регіональний осередок лівої партії "Унідас Подемос" (Unidas Podemos) в Картахені на південному сході Іспанії 2 квітня зазнав нападу. В будівлю офісу партії кинули коктейль Молотова.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву поліції.

Вогонь від суміші пошкодив зовнішній вигляд будівлі. Представники партії звинуватили в нападі "праві елементи".

"Вуличний тероризм ультраправих нас не злякає", - заявив у соцмережах лідер партії Пабло Іглесіас, який є кандидатом на регіональних виборах в Мадриді 4 травня.

Поліція заявила, що після нападу, який стався рано вранці в п'ятницю, арештів не проводилось.

Це був шостий раз нападу невідомих на будівлю партії, заявив представник Podemos.

Пабло Іглесіас також оприлюднив на своїй сторінці у Twitter відео нападу з камер спостережень. На ньому видно, як від запалювальної суміші займається територія біля офісу.

Нагадаємо, в лютому 2021 року в Іспанії спалахнули протести. Акції спровокував арешт репера Пабло Аселя, якого звинуватили у прославленні тероризму, а також образі монархії та держінститутів.

Зокрема, в Барселоні акція протесту, яка розпочата після арешту репера, переросла у заворушення. Протестувальники почали закидати поліцію камінням і різними предметами, зводити барикади та підпалювати їх.

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