В Іспанії вшосте здійснили напад на офіс лівої партії
Регіональний осередок лівої партії "Унідас Подемос" (Unidas Podemos) в Картахені на південному сході Іспанії 2 квітня зазнав нападу. В будівлю офісу партії кинули коктейль Молотова.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву поліції.
Вогонь від суміші пошкодив зовнішній вигляд будівлі. Представники партії звинуватили в нападі "праві елементи".
"Вуличний тероризм ультраправих нас не злякає", - заявив у соцмережах лідер партії Пабло Іглесіас, який є кандидатом на регіональних виборах в Мадриді 4 травня.
Поліція заявила, що після нападу, який стався рано вранці в п'ятницю, арештів не проводилось.
Це був шостий раз нападу невідомих на будівлю партії, заявив представник Podemos.
Пабло Іглесіас також оприлюднив на своїй сторінці у Twitter відео нападу з камер спостережень. На ньому видно, як від запалювальної суміші займається територія біля офісу.
En este vídeo podéis ver el ataque de la ultraderecha, con material explosivo, a una sede Podemos hoy mismo. El terrorismo callejero de los ultras no va a amedrentarnos. Frente a los violentos y sus blanqueadores: democracia, libertad de expresión y justicia social pic.twitter.com/IPDsJf4Ysl— Pablo Iglesias (@PabloIglesias) April 2, 2021
Нагадаємо, в лютому 2021 року в Іспанії спалахнули протести. Акції спровокував арешт репера Пабло Аселя, якого звинуватили у прославленні тероризму, а також образі монархії та держінститутів.
Зокрема, в Барселоні акція протесту, яка розпочата після арешту репера, переросла у заворушення. Протестувальники почали закидати поліцію камінням і різними предметами, зводити барикади та підпалювати їх.