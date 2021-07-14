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В Іспанії визнали неконституційним режим НС, який ввели через COVID у 2020 році

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Іспанія, Середа 14 липня 2021 16:44
В Іспанії визнали неконституційним режим НС, який ввели через COVID у 2020 році Фото: НС в Іспанії визнали неконституційним (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Конституційний суд Іспанії у середу, 14 липня, визнав неконституційним введення режиму надзвичайного стану в країні через COVID-19. Мова про указ іспанського уряду від 14 березня 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Informacion.

Рішення про визнання неконституційним введення першого надзвичайного стану в Іспанії було ухвалено шістьма голосами "за" та п'ятьма голосами "проти". Суд вирішив, що запроваджений урядом Педро Санчеса надзвичайний стан надто сильно обмежив основні права громадян.

Запроваджений у березні минулого року режим НС в Іспанії обмежив права майже всіх іспанців, закривши їх у своїх будинках, і зупинивши всі, крім основних, підприємства.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2020 року іспанський уряд вирішив продовжити дію надзвичайного стану в Іспанії до травня 2021-го.

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