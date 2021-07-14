В Іспанії визнали неконституційним режим НС, який ввели через COVID у 2020 році

Конституційний суд Іспанії у середу, 14 липня, визнав неконституційним введення режиму надзвичайного стану в країні через COVID-19. Мова про указ іспанського уряду від 14 березня 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Informacion .

Рішення про визнання неконституційним введення першого надзвичайного стану в Іспанії було ухвалено шістьма голосами "за" та п'ятьма голосами "проти". Суд вирішив, що запроваджений урядом Педро Санчеса надзвичайний стан надто сильно обмежив основні права громадян.

Запроваджений у березні минулого року режим НС в Іспанії обмежив права майже всіх іспанців, закривши їх у своїх будинках, і зупинивши всі, крім основних, підприємства.