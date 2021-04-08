В Іспанії щеплення вакциною AstraZeneca робитимуть лише людям старше 60 років

Іспанія використовуватиме вакцину проти коронавірусу від компанії AstraZeneca лише для людей старше 60 років. Таке рішення було прийнято після того, як європейські та британські регулятори виявили потенційний зв’язок між препаратом та рідкісними випадками виникнення тромбів у мозку .

Про це заявила міністр охорони здоров'я Іспанії Кароліна Даріас на прес-конференції 7 квітня пізно ввечері, передає Reuters .

"Стратегія вакцинації змінюється, і відзавтра вакцинованими препаратом AstraZeneca будуть лише люди старше 60 років", - заявила Даріас.

При цьому вона додала, що в четвер буде прийнято рішення щодо введення другої дози вакцини людям, які вже отримали першу.

Раніше Європейське агентство з лікарських засобів повідомило, що має повідомлення про 169 випадків тромбозу із 34 мільйонів доз, введених людям в Європі. Найчастіше такі випадки спостерігалися у жінок до 60 років та протягом двох тижнів після ін’єкції.

"Попри рідкість цих побічних ефектів, зміна інструкцій (щодо використання препарату - ред.) є важливою", - сказала Марія Ісус Ламас, директор іспанського регулятора лікарських засобів.