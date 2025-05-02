Существующие налоговые условия ограничивают строительство ветроэнергетики в Украине, - инвесторы

Она рассказала, что в 2024 году были внесены законодательные изменения, которые освободили большую часть энергетического оборудования от уплаты НДС и ввозной пошлины. Но такие стимулы не распространились на большую часть ветроэнергетического оборудования.

"Объяснить это какими-то рациональными аргументами мы, к сожалению, не можем. ... Странно. Несмотря на то, что ветер как технология будет активно развиваться в ближайшие годы", - сказала Верещинская.

По ее словам, это фактически является ограничением развития технологии ветроэнергетики в Украине, которая из всех возобновляемых источников больше всего приближена к базовой генерации.

"Потому что она может генерировать электроэнергию и ночью, в отличие от солнца, и зимой. Особенно, и генерация ветра зимой как раз становится еще сильнее, что очень полезно для энергосистемы", - пояснила директор.

Она считает, что данная проблема будет решена и отрасль ветроэнергетики получит необходимые налоговые стимулы для развития.

Как сообщалось, по мнению председателя правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрея Конеченкова, будущее ветроэнергетики Украины полностью зависит от решения парламентариев по законопроекту, который предусматривает предоставление налоговых стимулов на импорт оборудования для ветроэлектростанций.

Он отмечает, что положительным сигналом освобождения от импортной пошлины и НДС на импортируемое оборудование является активизация строительства солнечных электростанций, систем хранения энергии и газопоршневых станций.