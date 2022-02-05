Ісландія припинить китобійний промисел через скорочення попиту

Щорічні квоти Ісландії на 2019-2023 роки дозволяють полювати на 209 фінвалів - другого за величиною виду китів на планеті після синього кита - і 217 малих смугастиків, одного з найдрібніших видів.

"Існує не так багато підстав для дозволу полювання на китів після 2024 року. Мало доказів того, що ця діяльність приносить будь-яку економічну вигоду", - заявила міністр рибальства Свандіс Сваварсдоттір.

За останні три роки два основних власники ліцензії призупинили полювання на китів, а один з них припинив діяльність ще у 2020 році.

За останні три роки був убитий тільки один кит, малий Смугастик у 2021 році.

Попит на ісландське китове м'ясо різко знизився після того, як Японія - основний ринок китового м'яса - повернулася до комерційного китобійного промислу у 2019 році після виходу з міжнародної китобійної комісії (МКК).

Полювання також стало занадто дорогим після того, як була розширена заборонена для рибальства прибережна зона, що вимагало від китобоїв йти ще далі від берега.

Крім того, вимоги безпеки до імпортованого м'яса були більш суворими, ніж до місцевих продуктів, що ускладнювало експорт з Ісландії.

Обмеження на соціальне дистанціювання для боротьби з пандемією коронавірусу також означали, що ісландські заводи з переробки китового м'яса не могли працювати у звичайному режимі.

В останній повний сезон в Ісландії у 2018 році було вбито 146 фінвалів і шість малих смугастиків. Ісландія відновила Комерційний китобійний промисел у 2006 році.