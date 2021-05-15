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В Ісландії виставили на продаж вулкан, що прокинувся

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Ісландія, Субота 15 травня 2021 23:13
В Ісландії виставили на продаж вулкан, що прокинувся Фото: вивергається вулкан Фаградальсфьядль вперше за 6 тисяч років (twitter.com/RUVfrettir)
Автор: Даша Харченко

Ділянку землі на півострові Рейкьянес в Ісландії, на якому знаходиться вулкан Фаградальсфьядль, виставили на продаж. Він почав вивергатися в наприкінці березня цього року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Одна зі спадкоємців, що володіють фермерським господарством Храун, на території якого розташований вулкан, Анна Тордіс Гудмундсдоттір повідомила, що вже отримала дві пропозиції на покупку ділянки.

За її словами, ця земля належала її родині протягом кількох поколінь. Тепер вона хотіла б, щоб на цьому місці побудували "щось хороше для публіки".

Влада Ісландії не планує купувати Храун, проте виділить гроші для того, щоб перетворити місце виверження вулкана в пам'ятку. Уряд готовий надати 70 млн крон (564 тисяч доларів) на створення необхідної інфраструктури на цьому об'єкті, якщо він залишиться відкритим для публіки.

Вулкан Фаградалсфьяль бездіяв 6 тисяч років.

Нагадаємо, 10 березня найпотужніший вулкан Євразії почав вивергатися на Камчатці. Ключевська сопка є найвищим активним вулканом в Євразії. Його відносна висота становить 4649 метрів.

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