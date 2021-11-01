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Без виключень: в Одеську міську раду не будуть пускати без сертифіката або ПЛР-тесту

Автор: Сергій Пишкін

До адміністративної будівлі Одеської міської ради впускатимуть лише при наявності COVID-сертифікату або ж негативного ПЛР-тесту. Вимога стосуватиметься всіх.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання 048.

"Я прошу депутатів прийти раніше для перевірки сертифікатів та тестів, потім буде звичайна процедура реєстрації та розпочнеться засідання. У зв'язку з цим прошу департамент охорони здоров'я забезпечити депутатів, які не мають щеплення, ПЛР-тестами, щоб до 3 листопада все було готове", - заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

Труханов закликав місцевих не відвідувати сесію міської ради, а дивитися її через онлайн-трансляцію, аби уникнути скупчення людей.

Водночас перевірка сертифікатів або негативних ПЛР-тестів буде й при вході до міських районних адміністрацій.

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