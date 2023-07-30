"Искандеры" полетели в 5 утра. Российский дезертир рассказал о первых ударах Беларуси по Украине

Как пишет издание, дезертир в составе бригады "Искандеров" участвовал в ударах по территории Украины утром 24 февраля 2022 года с территории Беларуси. Оператор служил контрактником в ракетной части ВС РФ в Улан-Удэ. Уже в конце 2021 года его вместе с другими солдатами отправили в Беларусь. Им говорили о российско-белорусских учениях, однако уже тогда были слухи о войне. По прибытии в Беларусь военные развернули там лагерь на одном из полигонов и находились в нем в течение месяца.

"Утром 24 февраля, был час 5 утра, был выполнен первый пуск. Я увидел, как все сначала было окрашено в красный цвет и ракета взлетела вверх и полетела куда-то на юг", - рассказал дезертир.

После запуска ракет к нему подошел сменщик и рассказал о начале войны. Большинство товарищей поддерживали войну, а разрушение украинских городов спихивали на "действия Киева". В его бригаде было около 15 пусковых установок, из которых за все время их пребывания в Беларуси было выпущено 80-90 ракет в сторону Украины.

"Белорусские Гаюны" также собрали отдельные факты об утре 24 февраля:

с 3:00 24:02 с аэродрома в поселке Большой Боков начала взлетать авиация;

в 5:50 в районе КПП "Комарин" были слышны выстрелы и взрывы;

первый запуск ракеты с территории Белоруссии был зафиксирован в 06:20 из Хойсинского района;

днем Александр Лукашенко, во время совещания с военными заявил: "Мы здесь оправдываться не будем по поводу того, что мы участвуем, или не участвуем в этом конфликте. Еще раз говорю: наших войск там нет. Но если надо будет, если это будет необходимо Беларуси и России, они будут.

С начала полномасштабного вторжения России на территории Беларуси было выпущено не менее 721 ракеты.