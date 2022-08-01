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Шукають колаборантів. Костін призначив перевірки в прокуратурах прифронтових регіонів

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Київ, Понеділок 01 серпня 2022 20:40
Шукають колаборантів. Костін призначив перевірки в прокуратурах прифронтових регіонів Фото: генпрокурор Андрій Костін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

У прифронтових регіонах проводиться службове розслідування, спрямоване на виявлення колаборантів серед співробітників прокуратури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генпрокурора Андрія Костіна на телемарафоні.

"Сьогодні я підписав наказ про проведення службового розслідування щодо співробітників прокуратури прифронтових регіонах України, в тому числі тих, які були під тимчасовою окупацією. Для того, щоб перевірити хто де знаходився, які вживалися заходи для захисту приміщень прокуратур, матеріалів справ, майна. А головне - чи є інформація про можливу причетність співробітників прокуратур до колабораційної діяльності", - зазначив він.

За його словами, підозри повідомили вже п'ятьом прокурорам. Зараз перевіряють понад 600 співробітників прокуратур, які перетинали кордон. Він також додав, що також будуть перевірені факти колабораційної діяльності серед правоохоронних органів і представників влади.

Нагадаємо, в липні президент Володимир Зеленський відсторонив попереднього генерального прокурора Ірину Венедіктову через виявлені випадки державної зради серед прокурорів на окупованих територіях.

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