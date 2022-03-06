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З Ірпеня під обстрілами евакуювали 200 мирних жителів

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Ірпінь, Неділя 06 березня 2022 17:16
З Ірпеня під обстрілами евакуювали 200 мирних жителів Фото: з Ірпеня вдалося евакуювати ще 200 осіб (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Незважаючи на постійні обстріли з Ірпеня Київської області вдалося евакуювати близько 200 мирних жителів. Серед них - 50 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МВС України.

"Незважаючи на обстріли, незважаючи на захоплення міста ворогом, поліцейські з військовими вивели із зони бойових дій 200 цивільних, з них - 50 дітей, і одного пораненого. Евакуація проводилася поблизу села Романівка під мінометним обстрілом ворога. В даний час життю і здоров'ю людей нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти відкрили мінометний вогонь під час евакуації населення з Ірпеня. В результаті удару загинули три особи, в тому числі дві дитини.

Пізніше з'явилося відео цього удару.

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