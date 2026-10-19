В Ирпене из-за атаки РФ пропали без вести три человека, среди раненых - дети

Ночью Россия массированно атаковала Киевщину ракетами и дронами. Есть пострадавшие, а три человека пропали без вести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко.
По его словам, враг нанес комбинированный удар баллистическими и крылатыми ракетами и ударными дронами.
"К сожалению, есть пострадавшие", - написал Ткаченко.
В Ирпене Бучанского района травмированы шесть человек, среди них трое детей. Еще три человека пропали без вести. Их ищут.
В Бучанском районе повреждены 11 частных домов и 6 автомобилей. Также пострадали производственное и складское помещение и учебное заведение. В многоквартирных домах выбиты окна.
В Вышгородском районе поврежден частный дом, 5 автомобилей и объект инфраструктуры.
"За каждым таким ударом - человеческие судьбы, страх за родных и разрушенные дома. Самое важное сейчас - помочь пострадавшим", - подчеркнул Ткаченко.
Напомним, что этой ночью враг атаковал и Киев.
По данным ГСЧС, в столице погиб человек, еще восемь пострадали, а обломки повредили станцию метро и попали в первый этаж 25-этажного дома.
Как сообщало РБК-Украина, россияне во второй раз за ночь ударили по Киеву баллистикой. В результате атаки погибла 21-летняя девушка.
Количество пострадавших по состоянию на сегодняшний день увеличилось до 8.