В Ирпене из-за атаки РФ пропали без вести три человека, среди раненых - дети

По его словам, враг нанес комбинированный удар баллистическими и крылатыми ракетами и ударными дронами.

"К сожалению, есть пострадавшие", - написал Ткаченко.

В Ирпене Бучанского района травмированы шесть человек, среди них трое детей. Еще три человека пропали без вести. Их ищут.

В Бучанском районе повреждены 11 частных домов и 6 автомобилей. Также пострадали производственное и складское помещение и учебное заведение. В многоквартирных домах выбиты окна.

В Вышгородском районе поврежден частный дом, 5 автомобилей и объект инфраструктуры.

"За каждым таким ударом - человеческие судьбы, страх за родных и разрушенные дома. Самое важное сейчас - помочь пострадавшим", - подчеркнул Ткаченко.

Напомним, что этой ночью враг атаковал и Киев.

По данным ГСЧС, в столице погиб человек, еще восемь пострадали, а обломки повредили станцию метро и попали в первый этаж 25-этажного дома.