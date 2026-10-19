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В Ирпене из-за атаки РФ пропали без вести три человека, среди раненых - дети

09:30 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: в ОВА рассказали о последствиях удара по Киевщине (facebook.com DSNSKyi)

Ночью Россия массированно атаковала Киевщину ракетами и дронами. Есть пострадавшие, а три человека пропали без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко.

По его словам, враг нанес комбинированный удар баллистическими и крылатыми ракетами и ударными дронами.

"К сожалению, есть пострадавшие", - написал Ткаченко.

В Ирпене Бучанского района травмированы шесть человек, среди них трое детей. Еще три человека пропали без вести. Их ищут.

В Бучанском районе повреждены 11 частных домов и 6 автомобилей. Также пострадали производственное и складское помещение и учебное заведение. В многоквартирных домах выбиты окна.

В Вышгородском районе поврежден частный дом, 5 автомобилей и объект инфраструктуры.

"За каждым таким ударом - человеческие судьбы, страх за родных и разрушенные дома. Самое важное сейчас - помочь пострадавшим", - подчеркнул Ткаченко.

Напомним, что этой ночью враг атаковал и Киев.

По данным ГСЧС, в столице погиб человек, еще восемь пострадали, а обломки повредили станцию метро и попали в первый этаж 25-этажного дома.

Как сообщало РБК-Украина, россияне во второй раз за ночь ударили по Киеву баллистикой. В результате атаки погибла 21-летняя девушка.

Количество пострадавших по состоянию на сегодняшний день увеличилось до 8.

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